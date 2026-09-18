18 вересня, 20:25
Шарлотка більше не потрібна: ніжний рулет з яблуками за 20 хвилин
Ніжний яблучний рулет можна приготувати буквально на швидку руку. Терті яблука, просте бісквітне тісто, 20 хвилин у духовці – і десерт уже готовий до чаю.
Яблучна випічка – це саме те, чим захоплюєшся з настанням осені. Рулет від порталу "Господинька" дозволить не просто використати яблука, а насолодитися легким та приємним десертом.
Як приготувати швидкий яблучний рулет?
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 120 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 120 грамів борошна;
– 0,5 чайної ложки розпушувача;
– 4 яблука;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка кориці.
Приготування:
- Очистіть яблука та натріть їх на тертці.
- Додайте до яблук цукор і корицю, перемішайте.
- Для бісквіта візьміть яйця, додайте цукор і дрібку солі, збийте міксером до пишної світлої маси.
- Обережно введіть борошно з розпушувачем і перемішайте, щоб тісто залишилося повітряним.
- На деко, застелене пергаментом, рівномірно викладіть натерті яблука.
- Зверху вилийте бісквітне тісто та розподіліть його по всій поверхні.
- Випікайте у добре розігрітій духовці при 180 градусах протягом 20 хвилин.
- Готовий корж дістаньте з духовки та ще теплим обережно скрутіть у рулет.
- Після охолодження наріжте його порційними шматочками й за бажанням присипте цукровою пудрою.