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18 вересня, 20:25
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Шарлотка більше не потрібна: ніжний рулет з яблуками за 20 хвилин

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Ніжний яблучний рулет можна приготувати буквально на швидку руку. Терті яблука, просте бісквітне тісто, 20 хвилин у духовці – і десерт уже готовий до чаю.

Яблучна випічка – це саме те, чим захоплюєшся з настанням осені. Рулет від порталу "Господинька" дозволить не просто використати яблука, а насолодитися легким та приємним десертом. 

Як приготувати швидкий яблучний рулет? 

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти: 
– 4 яйця; 
– 120 грамів цукру; 
– дрібка солі; 
– 120 грамів борошна; 
– 0,5 чайної ложки розпушувача; 
– 4 яблука; 
– 2 столові ложки цукру; 
– 1 чайна ложка кориці.

Приготування: 

  1. Очистіть яблука та натріть їх на тертці.
  2. Додайте до яблук цукор і корицю, перемішайте.
  3. Для бісквіта візьміть яйця, додайте цукор і дрібку солі, збийте міксером до пишної світлої маси.
  4. Обережно введіть борошно з розпушувачем і перемішайте, щоб тісто залишилося повітряним.
  5. На деко, застелене пергаментом, рівномірно викладіть натерті яблука.
  6. Зверху вилийте бісквітне тісто та розподіліть його по всій поверхні.
  7. Випікайте у добре розігрітій духовці при 180 градусах протягом 20 хвилин.
  8. Готовий корж дістаньте з духовки та ще теплим обережно скрутіть у рулет.
  9. Після охолодження наріжте його порційними шматочками й за бажанням присипте цукровою пудрою.

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