Шарлотка більше не потрібна: ніжний рулет з яблуками за 20 хвилин

Ніжний яблучний рулет можна приготувати буквально на швидку руку. Терті яблука, просте бісквітне тісто, 20 хвилин у духовці – і десерт уже готовий до чаю.

Яблучна випічка – це саме те, чим захоплюєшся з настанням осені. Рулет від порталу "Господинька" дозволить не просто використати яблука, а насолодитися легким та приємним десертом. Як приготувати швидкий яблучний рулет? Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 120 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 120 грамів борошна;

– 0,5 чайної ложки розпушувача;

– 4 яблука;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка кориці. Приготування: Очистіть яблука та натріть їх на тертці. Додайте до яблук цукор і корицю, перемішайте. Для бісквіта візьміть яйця, додайте цукор і дрібку солі, збийте міксером до пишної світлої маси. Обережно введіть борошно з розпушувачем і перемішайте, щоб тісто залишилося повітряним. На деко, застелене пергаментом, рівномірно викладіть натерті яблука. Зверху вилийте бісквітне тісто та розподіліть його по всій поверхні. Випікайте у добре розігрітій духовці при 180 градусах протягом 20 хвилин. Готовий корж дістаньте з духовки та ще теплим обережно скрутіть у рулет. Після охолодження наріжте його порційними шматочками й за бажанням присипте цукровою пудрою.