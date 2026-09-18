Яблочная выпечка – это именно то, чем так хочется заняться с наступлением осени. Рулет от портала "Господинька" позволит не просто использовать яблоки, но и насладиться легким и приятным десертом.

Как приготовить быстрый яблочный рулет?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 120 грамм сахара;

– щепотка соли;

– 120 граммов муки;

– 0,5 чайной ложки разрыхлителя;

– 4 яблока;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка корицы.

Приготовление: