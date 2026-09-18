Яблучна випічка – це саме те, чим захоплюєшся з настанням осені. Рулет від порталу "Господинька" дозволить не просто використати яблука, а насолодитися легким та приємним десертом.

Як приготувати швидкий яблучний рулет?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 120 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 120 грамів борошна;

– 0,5 чайної ложки розпушувача;

– 4 яблука;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка кориці.

Приготування: