Яворівський пиріг – одна з найвідоміших перлин галицької кулінарної традиції, яка поєднує прості домашні продукти у напрочуд ситну й ароматну випічку.

Традиційно для цієї страви довго ставлять опару та вимішують дріжджове тісто, проте у сучасній швидкій версії його легко замінити готовим листковим дріжджовим тістом – воно дає неймовірно хрустку, тонку золотисту скоринку й економить цілу годину часу. Усередині на вас чекає ідеальний баланс текстур: ніжне картопляне пюре, розсипчаста гречка, солодкувата підсмажена цибуля та тягучі кубики вершкового сиру, які зв'язують начинку воєдино.

Як приготувати яворівський пиріг?

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів листкового дріжджового тіста;

– 2 столові ложки пшеничного борошна для розкачування;

– 1 куряче яйце для змащування верхівки;

начинка:

– 8 середніх картоплин;

– 1 склянка гречаної крупи;

– 2 невеликі ріпчасті цибулини;

– 160 грамів вершкового твердого сиру;

– 1 куряче яйце;

– 4 столові ложки рафінованої соняшникової олії;

– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;

– 1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю.

Приготування:

Промийте гречку, залийте водою у співвідношенні 1 до 2 і відваріть на повільному вогні до напівготовності протягом 10–12 хвилин. Паралельно очистьте картоплю, відваріть у підсоленій воді до повної м'якості, злийте рідину й ретельно розімніть у гладке пюре без грудочок. Дрібно наріжте ріпчасту цибулю та обсмажте її на розігрітій соняшниковій олії до красивого золотистого кольору й приємного аромату. В окремій глибокій мисці з'єднайте тепле картопляне пюре, гречку, підсмажену цибулю разом з олією та 1 куряче яйце, додайте нарізаний невеликими кубиками твердий сир, посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте начинку до однорідності. Присипте стіл борошном, розкачайте 2/3 розмороженого листкового дріжджового тіста у тонкий пласт і викладіть у форму для випікання так, щоб тісто щільно вкривало дно та високі бортики. Рівномірно розподіліть гречано-картопляну начинку, накрийте зверху рештою розкачаного тіста, акуратно защипніть краї та зробіть у центрі 1 невеликий отвір для виходу пари. Збийте виделкою друге яйце, щедро змастіть поверхню пирога й відправте форму в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин до апетитної рум'яної скоринки.

Із чим найкраще подавати яворівський пиріг до столу

На Яворівщині цей пиріг традиційно нарізають ще теплим на великі порційні шматки й подають до гарячого курячого бульйону або прозорого грибного відвару замість хліба. Не менш смачно він поєднується зі склянкою холодного кефіру, домашньої ряжанки, густою сметаною зі свіжим кропом або тарілкою традиційних квашених огірків і маринованих грибів.