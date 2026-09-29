Сирна запіканка з гарбузом: як приготувати ніжний осінній десерт у духовці
Сирна запіканка з гарбузом — це той випадок, коли кілька простих продуктів дають ніжну, соковиту й дуже домашню страву. Гарбуз тут працює не тільки на смак, а й на колір і текстуру, тож осінній десерт виходить по-справжньому затишним.
Сезон гарбузів – це особлива осіння естетика, якою варто насолодитися на повну. Рецепт пирога без зусиль завжди буде доречним, тому не варто оминати підказку порталу Czechia.
Чим хороша ця запіканка?
Основа тут проста: кисломолочний сир, гарбуз, сметана і манна крупа. Гарбуз радять дрібно натерти або перебити блендером, а якщо він дуже соковитий, зайву рідину краще трохи відтиснути.
Сир теж варто зробити однорідним – протерти через сито або збити блендером. Так запіканка вийде ніжнішою й краще триматиме форму після випікання.
Як зробити запіканку з гарбуза?
- Час: 55 – 60 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 300 грамів очищеного гарбуза;
– 3 яйця;
– 4 столові ложки цукру;
– 3 столові ложки манної крупи;
– 3 столові ложки сметани;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 1 чайна ложка ванільного цукру.
– дрібка солі.
Приготування:
- Гарбуз дрібно натріть або перебийте блендером. Якщо він соковитий, трохи відтисніть рідину.
- Сир протріть через сито або збийте блендером до однорідності.
- Змішайте сир із гарбузом, яйцями, цукром, ванільним цукром, сметаною та дрібкою солі.
- Додайте манну крупу й залиште масу на 10 – 15 хвилин, щоб вона набрякла.
- Форму змастіть вершковим маслом, присипте манкою та викладіть підготовлену масу.
- Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 40 – 45 хвилин до золотистої скоринки.
- Перед нарізанням повністю охолодіть запіканку, щоб вона краще тримала форму.