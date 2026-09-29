Сирна запіканка з гарбузом: як приготувати ніжний осінній десерт у духовці

Сирна запіканка з гарбузом — це той випадок, коли кілька простих продуктів дають ніжну, соковиту й дуже домашню страву. Гарбуз тут працює не тільки на смак, а й на колір і текстуру, тож осінній десерт виходить по-справжньому затишним.

Сезон гарбузів – це особлива осіння естетика, якою варто насолодитися на повну. Рецепт пирога без зусиль завжди буде доречним, тому не варто оминати підказку порталу Czechia.

Чим хороша ця запіканка?

Основа тут проста: кисломолочний сир, гарбуз, сметана і манна крупа. Гарбуз радять дрібно натерти або перебити блендером, а якщо він дуже соковитий, зайву рідину краще трохи відтиснути.

Сир теж варто зробити однорідним – протерти через сито або збити блендером. Так запіканка вийде ніжнішою й краще триматиме форму після випікання.

Як зробити запіканку з гарбуза?

Час: 55 – 60 хвилин

55 – 60 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 300 грамів очищеного гарбуза;

– 3 яйця;

– 4 столові ложки цукру;

– 3 столові ложки манної крупи;

– 3 столові ложки сметани;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 1 чайна ложка ванільного цукру.

– дрібка солі.

Приготування: