Сезон гарбузів – це особлива осіння естетика, якою варто насолодитися на повну. Рецепт пирога без зусиль завжди буде доречним, тому не варто оминати підказку порталу Czechia.

Чим хороша ця запіканка?

Основа тут проста: кисломолочний сир, гарбуз, сметана і манна крупа. Гарбуз радять дрібно натерти або перебити блендером, а якщо він дуже соковитий, зайву рідину краще трохи відтиснути.

Сир теж варто зробити однорідним – протерти через сито або збити блендером. Так запіканка вийде ніжнішою й краще триматиме форму після випікання.

Як зробити запіканку з гарбуза?

  • Час: 55 – 60 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 300 грамів очищеного гарбуза;
– 3 яйця;
– 4 столові ложки цукру;
– 3 столові ложки манної крупи;
– 3 столові ложки сметани;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 1 чайна ложка ванільного цукру.
– дрібка солі.

Приготування:

  1. Гарбуз дрібно натріть або перебийте блендером. Якщо він соковитий, трохи відтисніть рідину.
  2. Сир протріть через сито або збийте блендером до однорідності.
  3. Змішайте сир із гарбузом, яйцями, цукром, ванільним цукром, сметаною та дрібкою солі.
  4. Додайте манну крупу й залиште масу на 10 – 15 хвилин, щоб вона набрякла.
  5. Форму змастіть вершковим маслом, присипте манкою та викладіть підготовлену масу.
  6. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 40 – 45 хвилин до золотистої скоринки.
  7. Перед нарізанням повністю охолодіть запіканку, щоб вона краще тримала форму.