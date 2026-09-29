Сезон тыкв – это особая осенняя естетика, которой стоит насладиться в полной мере. Рецепт пирога, который готовится без особых усилий, всегда будет кстати, поэтому не стоит пропускать совет портала Czechia.

Почему эта запеканка хороша?

Основа здесь проста: творог, тыква, сметана и манная крупа. Тыкву рекомендуют мелко натереть или измельчить блендером, а если она очень сочная, лишнюю жидкость лучше немного отжать.

Творог тоже стоит сделать однородным – протереть через сито или взбить блендером. Так запеканка получится нежнее и лучше будет держать форму после выпечки.

Как приготовить тыквенную запеканку?

Время: 55 – 60 минут

55 – 60 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 500 граммов творога;

– 300 граммов очищенной тыквы;

– 3 яйца;

– 4 столовые ложки сахара;

– 3 столовые ложки манной крупы;

– 3 столовые ложки сметаны;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– щепотка соли.

Приготовление: