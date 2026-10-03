Затьмарить навіть штрудель і синабони: м'яке сирне печиво з соковитими яблуками та корицею
Коли настають прохолодні дні, хочеться наповнити оселю пахощами теплої кориці, ванілі та печених фруктів. Це ніжне домашнє печиво сміливо конкурує з класичними штруделями чи синабонами, але готується в рази швидше й не потребує тривалого розкачування коржів чи складного замішування тіста.
Завдяки поєднанню кисломолочного сиру та щедрої порції свіжих яблук випічка виходить неймовірно м'якою, соковитою всередині, а обвалювання в цукрі з корицею утворює ту саму дзвінку карамельну скоринку, за яку цей десерт обожнюють і дорослі, і діти, розповідає "УП.Життя".
Як зробити печиво з яблуками та корицею?
- Час: 1 година
- Порцій: 20
Інгредієнти:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 100 грамів густого білого йогурту;
– 100 грамів розтопленого вершкового масла;
– 2 яйця;
– 50 грамів цукру;
– 400 грамів борошна;
– 10 грамів розпушувача;
– 5 – 6 соковитих яблук;
– дрібка солі;
для скоринки:
– 3 – 4 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка меленої кориці.
Приготування:
- Яблука очистьте від шкірки, видаліть насіннєві коробки та наріжте м'якоть невеликими акуратними кубиками.
- У глибокій мисці з'єднайте кисломолочний сир, густий йогурт, розтоплене, але не гаряче вершкове масло, курячі яйця, дрібку солі та цукор.
- Перебийте масу занурювальним блендером до м'якої кремової консистенції (невеликі поодинокі крупинки сиру допускаються).
- До сирної суміші всипте нарізані яблука та перемішайте лопаткою, щоб фруктові шматочки рівномірно розподілилися.
- Борошно з'єднайте з розпушувачем, просійте частинами до загальної маси та швидко замісіть м'яке, еластичне тісто, яке практично не липне до долонь.
- Деко застеліть пергаментним папером і злегка змастіть його тонким шаром олії.
- В окремій широкій тарілці змішайте цукор із меленою корицею.
- Змочуючи руки холодною водою, сформуйте з тіста приблизно 20 круглих кульок завбільшки з невелике яйце.
- Кожну кульку з усіх боків щедро обваляйте в суміші цукру та кориці й викладіть на підготовлене деко на невеликій відстані одна від одної.
- Дном широкої склянки або долонею злегка притисніть кожну кульку зверху, надаючи їй форми круглої пухкої шайби.
- Відправте деко в розігріту до 180 градусів духовку (режим "верх-низ") приблизно на 35 – 40 хвилин до утворення виразної рум'яної карамельної скоринки.
- Дайте готовому печиву кілька хвилин охолонути прямо на деку, після чого перекладіть на таріль і подавайте до чашки свіжого чаю або кави.