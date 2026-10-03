Затьмарить навіть штрудель і синабони: м'яке сирне печиво з соковитими яблуками та корицею

Коли настають прохолодні дні, хочеться наповнити оселю пахощами теплої кориці, ванілі та печених фруктів. Це ніжне домашнє печиво сміливо конкурує з класичними штруделями чи синабонами, але готується в рази швидше й не потребує тривалого розкачування коржів чи складного замішування тіста.

Завдяки поєднанню кисломолочного сиру та щедрої порції свіжих яблук випічка виходить неймовірно м'якою, соковитою всередині, а обвалювання в цукрі з корицею утворює ту саму дзвінку карамельну скоринку, за яку цей десерт обожнюють і дорослі, і діти, розповідає "УП.Життя". Як зробити печиво з яблуками та корицею? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 20 Інгредієнти:

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 100 грамів густого білого йогурту;

– 100 грамів розтопленого вершкового масла;

– 2 яйця;

– 50 грамів цукру;

– 400 грамів борошна;

– 10 грамів розпушувача;

– 5 – 6 соковитих яблук;

– дрібка солі;

для скоринки:

– 3 – 4 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка меленої кориці. Приготування: Яблука очистьте від шкірки, видаліть насіннєві коробки та наріжте м'якоть невеликими акуратними кубиками. У глибокій мисці з'єднайте кисломолочний сир, густий йогурт, розтоплене, але не гаряче вершкове масло, курячі яйця, дрібку солі та цукор. Перебийте масу занурювальним блендером до м'якої кремової консистенції (невеликі поодинокі крупинки сиру допускаються). До сирної суміші всипте нарізані яблука та перемішайте лопаткою, щоб фруктові шматочки рівномірно розподілилися. Борошно з'єднайте з розпушувачем, просійте частинами до загальної маси та швидко замісіть м'яке, еластичне тісто, яке практично не липне до долонь. Деко застеліть пергаментним папером і злегка змастіть його тонким шаром олії. В окремій широкій тарілці змішайте цукор із меленою корицею. Змочуючи руки холодною водою, сформуйте з тіста приблизно 20 круглих кульок завбільшки з невелике яйце. Кожну кульку з усіх боків щедро обваляйте в суміші цукру та кориці й викладіть на підготовлене деко на невеликій відстані одна від одної. Дном широкої склянки або долонею злегка притисніть кожну кульку зверху, надаючи їй форми круглої пухкої шайби. Відправте деко в розігріту до 180 градусів духовку (режим "верх-низ") приблизно на 35 – 40 хвилин до утворення виразної рум'яної карамельної скоринки. Дайте готовому печиву кілька хвилин охолонути прямо на деку, після чого перекладіть на таріль і подавайте до чашки свіжого чаю або кави.