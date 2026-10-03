Когда наступают прохладные дни, хочется наполнить дом ароматами теплой корицы, ванили и запеченных фруктов. Это нежное домашнее печенье смело конкурирует с классическими штруделями или синабонами, но готовится в разы быстрее и не требует длительной раскатки коржей или сложного замешивания теста.