Коли настають прохолодні дні, хочеться наповнити оселю пахощами теплої кориці, ванілі та печених фруктів. Це ніжне домашнє печиво сміливо конкурує з класичними штруделями чи синабонами, але готується в рази швидше й не потребує тривалого розкачування коржів чи складного замішування тіста.