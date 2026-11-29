Цукрова пудра здається звичайним подрібненим цукром. Проте якщо придивитися до складу магазинної упаковки, поруч із цукром можна побачити ще один інгредієнт – крохмаль.

Крохмаль допомагає зберігати сипкість пудри, особливо під час тривалого зберігання, коли порошок поступово вбирає вологу з повітря. Для домашньої випічки ця добавка зазвичай не створює проблем, але в окремих десертах різниця між магазинною та свіжозмеленою пудрою може бути помітною.

Навіщо в цукрову пудру додають крохмаль?

Крохмаль потрібен передусім для того, щоб дрібні частинки цукру не злипалися між собою, зазначає Pfeifer. Через вологу пудра може утворювати грудочки, а згодом ущільнюватися настільки, що перед використанням її доведеться ретельно просіювати.

Незамінний додаток до випічки / Фото Pexels

У магазинній пудрі найчастіше можна зустріти кукурудзяний крохмаль. Його кількість залежить від виробника, але зазвичай це лише кілька відсотків від загальної маси продукту. Крохмаль майже не змінює солодкість пудри, зате впливає на її поведінку в десертах.

Під час посипання печива, кексів або пончиків така пудра довше залишається розсипчастою, хоча на вологій поверхні все одно поступово розчиняється. Для масляних кремів і глазурі магазинна пудра також підходить. У виробах, де потрібна особливо гладка текстура, краще перевірити склад. Надлишок крохмалю може залишити легкий борошнистий присмак або вплинути на консистенцію.

Чи можна зробити цукрову пудру вдома без крохмалю?

Для домашньої пудри достатньо звичайного білого цукру та кавомолки або потужного блендера. Подрібніть цукор невеликими порціями до стану дрібного порошку, а потім просійте через сито. Таку пудру можна одразу додавати до кремів, глазурі, тіста або використовувати для прикрашання десертів.

Головне – добре подрібнити кристали, щоб вони не відчувалися в готовій страві. Якщо плануєте зберігати домашню пудру довше, можна додати приблизно 1 чайну ложку кукурудзяного крохмалю на 100 грамів цукру. Ретельно перемішайте суміш і пересипте в суху герметичну банку. Для десертів, у яких важлива максимально чиста солодкість без додаткових інгредієнтів, використовуйте пудру відразу після подрібнення. А для посипання випічки або зберігання про запас зручнішим варіантом буде пудра з невеликою кількістю крохмалю.