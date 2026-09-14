Сливи у власному соку на зиму: проста заготівля для десертів і випічки

Сливи можна закрити так, щоб узимку вони залишалися ароматними, тримали форму і були готові до десертів чи випічки. Для цього не потрібні складні інгредієнти – лише фрукти, трохи цукру та стерилізовані банки.

Сливи у власному соку виходять щільними, ароматними й добре тримають форму. Саме тому взимку їх зручно подавати як десерт або брати як готову начинку для випічки, розповідає інстаграм bude smachno razom.

Чому ця заготівля вдається ідеальною

Усе працює дуже просто: цукор допомагає сливам швидше пустити сік, а щільне укладання половинок у банку дає їм змогу краще зберегти форму під час термічної обробки.

Для такої консервації краще брати стиглі, але цілі плоди, які не розварюються під час нагрівання. Саме вони дають найкращий результат.

Як зберегти сливу у власному соку?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм слив;

– 2 – 3 столові ложки на півлітрову банку.

Ви подякуєте собі за ці сливи: дивіться відео

Приготування: