Сливи у власному соку виходять щільними, ароматними й добре тримають форму. Саме тому взимку їх зручно подавати як десерт або брати як готову начинку для випічки, розповідає інстаграм bude smachno razom.
Чому ця заготівля вдається ідеальною
Усе працює дуже просто: цукор допомагає сливам швидше пустити сік, а щільне укладання половинок у банку дає їм змогу краще зберегти форму під час термічної обробки.
Для такої консервації краще брати стиглі, але цілі плоди, які не розварюються під час нагрівання. Саме вони дають найкращий результат.
Як зберегти сливу у власному соку?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм слив;
– 2 – 3 столові ложки на півлітрову банку.
Ви подякуєте собі за ці сливи: дивіться відео
Приготування:
- Сливи ретельно промийте, розріжте навпіл і видаліть кісточки.
- Підготуйте чисті стерилізовані банки об’ємом 0,5 літра і щільно наповніть їх половинками слив, укладаючи плоди зрізом донизу.
- У кожну банку насипте по 2 – 3 столові ложки цукру.
- Залиште банки на 2 – 3 години. За можливості поставте їх на ніч у холодильник, щоб сливи встигли виділити достатньо соку.
- Коли в банках з’явиться сік, накрийте їх чистими кришками та поставте в каструлю з теплою водою. Рівень води має доходити приблизно до плічок банок.
- Доведіть воду до кипіння та стерилізуйте банки 10 хвилин.
- Обережно дістаньте банки з каструлі та одразу герметично закрийте кришками.
- Переверніть банки догори дном, накрийте рушником або ковдрою та залиште до повного охолодження.