Сливы в собственном соку получаются плотными, ароматными и хорошо держат форму. Именно поэтому зимой их удобно подавать в качестве десерта или использовать в качестве готовой начинки для выпечки, рассказывает инстаграм bude smachno razom.

Почему эта заготовка получается идеальной

Все работает очень просто: сахар помогает сливам быстрее пустить сок, а плотная укладка половинок в банку позволяет им лучше сохранить форму во время термической обработки.

Для такой консервации лучше брать спелые, но целые плоды, которые не развариваются при нагревании. Именно они дают лучший результат.

Как заготовить сливы в собственном соку?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм слив;

– 2 – 3 столовые ложки на пол-литровую банку.

Вы поблагодарите себя за эти сливы: смотрите видео

Приготовление: