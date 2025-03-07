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7 березня, 22:28
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Особливі сніданки на 8 березня: легкі та красиві страви

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Приготувати яскравий сніданок – один з найкращих подарунків на 8 березня, хоч звісно, ним справа не обмежиться. Потрібно зовсім небагато зусиль, аби день розпочався по-особливому.

Не обов'язково вигадувати щось оригінальне, адже важлива увага та турбота, а не кулінарна майстерність. 24 Канал пропонує кілька простих сніданків на 8 березня, які перетворять цей ранок на приємний спогад. 

До теми Зможе будь-який чоловік: прості десерти на 8 березня

Французькі тости 

  • Час: 10 хвилин 
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 2 яйця;
– шматочок вершкового масла;
– 100 мілілітрів молока;
– тостовий хліб. 

Приготування: 

  1. Яйця збиваємо з молоком. 
  2. Кожен шматочок хліба занурюємо у суміш та обсмажуємо з двох боків до золотистого кольору. 
  3. Подавати тости можна як з солоними, так і солодкими додатками. 

Класичні американські панкейки 

  • Час: 20 хвилин 
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 200 мілілітрів молока;
– 1 яйце;
– 200 грамів борошна;
– чайна ложка розпушувача;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 30 грамів цукру;
– 1/2 чайної ложки солі. 

Приготування

  1. У великій мисці змішайте яйце, цукор, сіль і ванілін. Перемішайте блендером, міксером або вручну до однорідності. Додайте молоко і знову перемішайте.
  2. Влийте рослинну олію і ще раз змішайте.
  3. Просійте борошно, додайте розпушувач і ретельно перемішайте. Вилийте тісто на розігріту сковороду і смажте на повільному вогні до появи бульбашок.
  4. Масло на сковороду додавати не потрібно, щоб піджариста частина була рівномірно рум'яною. Для того, щоб панкейки не прилипали, жир додається безпосередньо в тісто.
  5. Подавайте панкейки зі шматочком масла і сиропом. Також можна додати цукрову пудру, горішки або будь-які ягоди.

Запечені в авокадо яйця

  • Час: 20 хвилин 
  • Порцій: 2 

Інгредієнти
– 2 авокадо;
– 4 яйця;
– зелена цибуля – до смаку.

Приготування

  1. Розріжте авокадо на половинки та видаліть кісточки. Ложкою видаліть трохи м'якоті з центру кожної половинки, щоб яйце повністю помістилося.
  2. Викладіть авокадо у форму для випічки або пательню без ручки, щоб вони щільно стикалися один з одним.
  3. У кожну половинку авокадо розбийте по одному яйцю. Зверху посипте сіллю та сумішшю перців або трав.
  4. Розігрійте духовку до 210 градусів.
  5. Випікайте авокадо з яйцями приблизно 10 – 15 хвилин.
  6. Вийміть з духовки, посипте зеленою цибулею та подавайте.

Важливий кулінарний секрет: навіщо ставити тісто у холодильник. 