Особливі сніданки на 8 березня: легкі та красиві страви
Приготувати яскравий сніданок – один з найкращих подарунків на 8 березня, хоч звісно, ним справа не обмежиться. Потрібно зовсім небагато зусиль, аби день розпочався по-особливому.
Не обов'язково вигадувати щось оригінальне, адже важлива увага та турбота, а не кулінарна майстерність. 24 Канал пропонує кілька простих сніданків на 8 березня, які перетворять цей ранок на приємний спогад.
До теми Зможе будь-який чоловік: прості десерти на 8 березня
Французькі тости
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– шматочок вершкового масла;
– 100 мілілітрів молока;
– тостовий хліб.
Приготування:
- Яйця збиваємо з молоком.
- Кожен шматочок хліба занурюємо у суміш та обсмажуємо з двох боків до золотистого кольору.
- Подавати тости можна як з солоними, так і солодкими додатками.
Класичні американські панкейки
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 мілілітрів молока;
– 1 яйце;
– 200 грамів борошна;
– чайна ложка розпушувача;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 30 грамів цукру;
– 1/2 чайної ложки солі.
Приготування:
- У великій мисці змішайте яйце, цукор, сіль і ванілін. Перемішайте блендером, міксером або вручну до однорідності. Додайте молоко і знову перемішайте.
- Влийте рослинну олію і ще раз змішайте.
- Просійте борошно, додайте розпушувач і ретельно перемішайте. Вилийте тісто на розігріту сковороду і смажте на повільному вогні до появи бульбашок.
- Масло на сковороду додавати не потрібно, щоб піджариста частина була рівномірно рум'яною. Для того, щоб панкейки не прилипали, жир додається безпосередньо в тісто.
- Подавайте панкейки зі шматочком масла і сиропом. Також можна додати цукрову пудру, горішки або будь-які ягоди.
Запечені в авокадо яйця
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 авокадо;
– 4 яйця;
– зелена цибуля – до смаку.
Приготування:
- Розріжте авокадо на половинки та видаліть кісточки. Ложкою видаліть трохи м'якоті з центру кожної половинки, щоб яйце повністю помістилося.
- Викладіть авокадо у форму для випічки або пательню без ручки, щоб вони щільно стикалися один з одним.
- У кожну половинку авокадо розбийте по одному яйцю. Зверху посипте сіллю та сумішшю перців або трав.
- Розігрійте духовку до 210 градусів.
- Випікайте авокадо з яйцями приблизно 10 – 15 хвилин.
- Вийміть з духовки, посипте зеленою цибулею та подавайте.
Важливий кулінарний секрет: навіщо ставити тісто у холодильник.