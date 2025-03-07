Десерт – важливий додаток до будь-якого свята, а для 8 березня і поготів. Які десерти в цей день можуть прийти на допомогу чоловікам – розповідає 24 Канал.

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Десерт із зефіру та вершків

Час : 5 хвилин + застигання

: 5 хвилин + застигання Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 зефіри;

– 120 мілілітрів вершків (20%);

Приготування:

Найпростіший десерт. Зефір нарізаємо, додаємо до вершків та збиваємо у блендері. Отриманий крем охолоджуємо. Чудово смакує з ранковою кавою.

Шоколадний "гормон щастя"

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій:

Інгредієнти:

– 180 грамів чорного шоколаду;

– 50 мілілітрів вершків;

– 2 столові ложки згущеного молока;

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 столова ложка коньяку;

– 10 – 12 заморожених вишень без кісточок;

– 50 грамів бісквітного печива або бісквітної крихти;

– 2 столові ложки кокосової стружки.

Приготування:

Завчасно розморозьте вишні при кімнатній температурі та дістаньте масло з холодильника, щоб воно розм'якло. Змішайте бісквітні крихти з кокосовою стружкою. Застеліть форми для кексів харчовою плівкою, посипте дно бісквітно-кокосовою сумішшю. У каструльці з подвійним дном з'єднайте вершки, шматочки шоколаду та згущене молоко. Нагрівайте майже до кипіння, постійно помішуючи. Зніміть з вогню та додайте масло, коньяк і вишні. Вилийте шоколадну суміш на бісквітні крихти, зверху посипте залишком суміші та злегка притисніть. Наповніть форми наполовину. Помістіть десерт у морозильну камеру на ніч. Вранці насолоджуйтеся смачним десертом.

Пудинг у склянці

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 0,5 літра молока;

– 140 грамів цукру;

– 100 грамів білого шоколаду;

– 60 грамів вершкового масла;

– 30 грамів какао-порошку;

– 2 яйця;

– 6 столових ложок борошна;

– 160 грамів печива.

Приготування:

Розбийте яйця у миску і збийте їх блендером або вінчиком вручну. Розтопіть вершкове масло у каструлі на невеликому вогні. Можна також скористатися мікрохвильовою піччю. Додайте до розтопленого масла борошно і цукор, перемішайте, потім додайте молоко. Додайте шматочки білого шоколаду і дочекайтеся, поки вони розчиняться. Тонкою цівкою влийте збиті яйця, постійно помішуючи масу. Проваріть пудинг до загустіння, потім поділіть на дві рівні частини. В одну частину додайте какао-порошок і перемішайте. Дочекайтеся, поки пудинги охолонуть, потім перекладіть їх у одноразові кондитерські мішки. Подрібніть печиво у пакеті за допомогою качалки. У склянку або креманку викладіть шар печива, шар пудингу і так далі. Поставте десерт у холодильник на 20 – 30 хвилин. Перед подачею прикрасьте печивом.

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