Десерт – важливий додаток до будь-якого свята, а для 8 березня і поготів. Які десерти в цей день можуть прийти на допомогу чоловікам – розповідає 24 Канал.

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Десерт із зефіру та вершків

  • Час: 5 хвилин + застигання
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 2 зефіри;
– 120 мілілітрів вершків (20%);

Приготування:

  1. Найпростіший десерт. Зефір нарізаємо, додаємо до вершків та збиваємо у блендері.
  2. Отриманий крем охолоджуємо.
  3. Чудово смакує з ранковою кавою.

Шоколадний "гормон щастя"

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій:

Інгредієнти:
– 180 грамів чорного шоколаду;
– 50 мілілітрів вершків;
– 2 столові ложки згущеного молока;
– 50 грамів вершкового масла;
– 1 столова ложка коньяку;
– 10 – 12 заморожених вишень без кісточок;
– 50 грамів бісквітного печива або бісквітної крихти;
– 2 столові ложки кокосової стружки.

Приготування:

  1. Завчасно розморозьте вишні при кімнатній температурі та дістаньте масло з холодильника, щоб воно розм'якло. Змішайте бісквітні крихти з кокосовою стружкою.
  2. Застеліть форми для кексів харчовою плівкою, посипте дно бісквітно-кокосовою сумішшю.
  3. У каструльці з подвійним дном з'єднайте вершки, шматочки шоколаду та згущене молоко. Нагрівайте майже до кипіння, постійно помішуючи. Зніміть з вогню та додайте масло, коньяк і вишні.
  4. Вилийте шоколадну суміш на бісквітні крихти, зверху посипте залишком суміші та злегка притисніть. Наповніть форми наполовину.
  5. Помістіть десерт у морозильну камеру на ніч. Вранці насолоджуйтеся смачним десертом.

Пудинг у склянці

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 0,5 літра молока;
– 140 грамів цукру;
– 100 грамів білого шоколаду;
– 60 грамів вершкового масла;
– 30 грамів какао-порошку;
– 2 яйця;
– 6 столових ложок борошна;
– 160 грамів печива.

Приготування:

  1. Розбийте яйця у миску і збийте їх блендером або вінчиком вручну.
  2. Розтопіть вершкове масло у каструлі на невеликому вогні. Можна також скористатися мікрохвильовою піччю.
  3. Додайте до розтопленого масла борошно і цукор, перемішайте, потім додайте молоко.
  4. Додайте шматочки білого шоколаду і дочекайтеся, поки вони розчиняться.
  5. Тонкою цівкою влийте збиті яйця, постійно помішуючи масу.
  6. Проваріть пудинг до загустіння, потім поділіть на дві рівні частини.
  7. В одну частину додайте какао-порошок і перемішайте.
  8. Дочекайтеся, поки пудинги охолонуть, потім перекладіть їх у одноразові кондитерські мішки.
  9. Подрібніть печиво у пакеті за допомогою качалки.
  10. У склянку або креманку викладіть шар печива, шар пудингу і так далі.
  11. Поставте десерт у холодильник на 20 – 30 хвилин.
  12. Перед подачею прикрасьте печивом.

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