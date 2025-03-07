Десерт – важное дополнение к любому празднику, а для 8 марта и подавно. Какие десерты в этот день могут прийти на помощь мужчинам – рассказывает 24 Канал.
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Десерт из зефира и сливок
- Время: 5 минут + застывание
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 зефира;
– 120 миллилитров сливок (20%);
Приготовление:
- Самый простой десерт. Зефир нарезаем, добавляем к сливкам и взбиваем в блендере.
- Полученный крем охлаждаем.
- Прекрасно сочетается с утренним кофе.
Шоколадный "гормон счастья"
- Время: 20 минут
- Порций:
Ингредиенты:
– 180 граммов черного шоколада;
– 50 миллилитров сливок;
– 2 столовые ложки сгущенного молока;
– 50 граммов сливочного масла;
– 1 столовая ложка коньяка;
– 10 – 12 замороженных вишен без косточек;
– 50 граммов бисквитного печенья или бисквитной крошки;
– 2 столовые ложки кокосовой стружки.
Приготовление:
- Заранее разморозьте вишни при комнатной температуре и достаньте масло из холодильника, чтобы оно размякло. Смешайте бисквитные крошки с кокосовой стружкой.
- Застелите формы для кексов пищевой пленкой, посыпьте дно бисквитно-кокосовой смесью.
- В кастрюльке с двойным дном соедините сливки, кусочки шоколада и сгущенное молоко. Нагревайте почти до кипения, постоянно помешивая. Снимите с огня и добавьте масло, коньяк и вишни.
- Вылейте шоколадную смесь на бисквитные крошки, сверху посыпьте остатком смеси и слегка прижмите. Наполните формы наполовину.
- Поместите десерт в морозильную камеру на ночь. Утром наслаждайтесь вкусным десертом.
Пудинг в стакане
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 0,5 литра молока;
– 140 граммов сахара;
– 100 граммов белого шоколада;
– 60 граммов сливочного масла;
– 30 граммов какао-порошка;
– 2 яйца;
– 6 столовых ложек муки;
– 160 граммов печенья.
Приготовление:
- Разбейте яйца в миску и взбейте их блендером или венчиком вручную.
- Растопите сливочное масло в кастрюле на небольшом огне. Можно также воспользоваться микроволновой печью.
- Добавьте к растопленному маслу муку и сахар, перемешайте, затем добавьте молоко.
- Добавьте кусочки белого шоколада и дождитесь, пока они растворятся.
- Тонкой струйкой влейте взбитые яйца, постоянно помешивая массу.
- Проварите пудинг до загустения, затем поделите на две равные части.
- В одну часть добавьте какао-порошок и перемешайте.
- Дождитесь, пока пудинги остынут, затем переложите их в одноразовые кондитерские мешки.
- Измельчите печенье в пакете с помощью скалки.
- В стакан или креманку выложите слой печенья, слой пудинга и так далее.
- Поставьте десерт в холодильник на 20 – 30 минут.
- Перед подачей украсьте печеньем.
Секреты кулинарии: зачем тесто ставят в холодильник.