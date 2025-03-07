Десерт – важное дополнение к любому празднику, а для 8 марта и подавно. Какие десерты в этот день могут прийти на помощь мужчинам – рассказывает 24 Канал.

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Десерт из зефира и сливок

Время : 5 минут + застывание

: 5 минут + застывание Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 зефира;

– 120 миллилитров сливок (20%);

Приготовление:

Самый простой десерт. Зефир нарезаем, добавляем к сливкам и взбиваем в блендере. Полученный крем охлаждаем. Прекрасно сочетается с утренним кофе.

Шоколадный "гормон счастья"

Время : 20 минут

: 20 минут Порций:

Ингредиенты:

– 180 граммов черного шоколада;

– 50 миллилитров сливок;

– 2 столовые ложки сгущенного молока;

– 50 граммов сливочного масла;

– 1 столовая ложка коньяка;

– 10 – 12 замороженных вишен без косточек;

– 50 граммов бисквитного печенья или бисквитной крошки;

– 2 столовые ложки кокосовой стружки.

Приготовление:

Заранее разморозьте вишни при комнатной температуре и достаньте масло из холодильника, чтобы оно размякло. Смешайте бисквитные крошки с кокосовой стружкой. Застелите формы для кексов пищевой пленкой, посыпьте дно бисквитно-кокосовой смесью. В кастрюльке с двойным дном соедините сливки, кусочки шоколада и сгущенное молоко. Нагревайте почти до кипения, постоянно помешивая. Снимите с огня и добавьте масло, коньяк и вишни. Вылейте шоколадную смесь на бисквитные крошки, сверху посыпьте остатком смеси и слегка прижмите. Наполните формы наполовину. Поместите десерт в морозильную камеру на ночь. Утром наслаждайтесь вкусным десертом.

Пудинг в стакане

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 0,5 литра молока;

– 140 граммов сахара;

– 100 граммов белого шоколада;

– 60 граммов сливочного масла;

– 30 граммов какао-порошка;

– 2 яйца;

– 6 столовых ложек муки;

– 160 граммов печенья.

Приготовление:

Разбейте яйца в миску и взбейте их блендером или венчиком вручную. Растопите сливочное масло в кастрюле на небольшом огне. Можно также воспользоваться микроволновой печью. Добавьте к растопленному маслу муку и сахар, перемешайте, затем добавьте молоко. Добавьте кусочки белого шоколада и дождитесь, пока они растворятся. Тонкой струйкой влейте взбитые яйца, постоянно помешивая массу. Проварите пудинг до загустения, затем поделите на две равные части. В одну часть добавьте какао-порошок и перемешайте. Дождитесь, пока пудинги остынут, затем переложите их в одноразовые кондитерские мешки. Измельчите печенье в пакете с помощью скалки. В стакан или креманку выложите слой печенья, слой пудинга и так далее. Поставьте десерт в холодильник на 20 – 30 минут. Перед подачей украсьте печеньем.

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