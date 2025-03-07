Не обов'язково вигадувати щось оригінальне, адже важлива увага та турбота, а не кулінарна майстерність. 24 Канал пропонує кілька простих сніданків на 8 березня, які перетворять цей ранок на приємний спогад.

До теми Зможе будь-який чоловік: прості десерти на 8 березня

Французькі тости

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– шматочок вершкового масла;

– 100 мілілітрів молока;

– тостовий хліб.

Приготування:

Яйця збиваємо з молоком. Кожен шматочок хліба занурюємо у суміш та обсмажуємо з двох боків до золотистого кольору. Подавати тости можна як з солоними, так і солодкими додатками.

Класичні американські панкейки

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів молока;

– 1 яйце;

– 200 грамів борошна;

– чайна ложка розпушувача;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– 30 грамів цукру;

– 1/2 чайної ложки солі.

Приготування:

У великій мисці змішайте яйце, цукор, сіль і ванілін. Перемішайте блендером, міксером або вручну до однорідності. Додайте молоко і знову перемішайте. Влийте рослинну олію і ще раз змішайте. Просійте борошно, додайте розпушувач і ретельно перемішайте. Вилийте тісто на розігріту сковороду і смажте на повільному вогні до появи бульбашок. Масло на сковороду додавати не потрібно, щоб піджариста частина була рівномірно рум'яною. Для того, щоб панкейки не прилипали, жир додається безпосередньо в тісто. Подавайте панкейки зі шматочком масла і сиропом. Також можна додати цукрову пудру, горішки або будь-які ягоди.

Запечені в авокадо яйця

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 авокадо;

– 4 яйця;

– зелена цибуля – до смаку.

Приготування:

Розріжте авокадо на половинки та видаліть кісточки. Ложкою видаліть трохи м'якоті з центру кожної половинки, щоб яйце повністю помістилося. Викладіть авокадо у форму для випічки або пательню без ручки, щоб вони щільно стикалися один з одним. У кожну половинку авокадо розбийте по одному яйцю. Зверху посипте сіллю та сумішшю перців або трав. Розігрійте духовку до 210 градусів. Випікайте авокадо з яйцями приблизно 10 – 15 хвилин. Вийміть з духовки, посипте зеленою цибулею та подавайте.

Важливий кулінарний секрет: навіщо ставити тісто у холодильник.