Не готуйте соус: просто киньте сливи на пательню й додайте свинину – вас благатимуть про рецепт

Сливи можуть дати не лише солодкість, а й чистий сезонний контраст до свинини. У цій страві їх не перетворюють на соус, а смажать просто на пательні, щоб зберегти форму й соковитість.

Сливи тут працюють не як основа соусу, а як окремий яскравий акцент. Разом зі свининою та халумі вони дають просту, але дуже виразну комбінацію, розповідає Papilot.pl. Секрет тут у короткому смаженні. Сливи лише злегка підрум’янюються, не втрачаючи форми, а сік з’єднується з м’ясом прямо на пательні.

Чому сливи не варто варити

У цьому рецепті працює саме температура, а не довге тушкування. Якщо взяти пружні, стиглі сливи, вони дадуть рівно стільки соку, скільки потрібно, і не розваляться.

Так страва зберігає свіжість і не перетворюється на важкий солодкий соус. Усе тримається на балансі кислоти, солоності й м’ясного соку.

Що додає халумі

Халумі тут відповідає за контраст. Він солоний, щільний і добре тримає форму, тож на пательні лише покривається золотою скоринкою.

Як приготувати свинину з сливами?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 шматки мʼяса;

– 400 грамів слив;

– 180 грамів сиру халумі;

– 1 маленький лимон;

– 1 чайна ложка французької гірчиці;

– 1 чайна ложка меду;

– 1 зубчик часнику;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– пів чайної ложки сушеного тимʼяну;

– дрібка паприки або чилі;

– сіль та перець до смаку;

– зелень для подачі.

Приготування: