Сливи тут працюють не як основа соусу, а як окремий яскравий акцент. Разом зі свининою та халумі вони дають просту, але дуже виразну комбінацію, розповідає Papilot.pl. Секрет тут у короткому смаженні. Сливи лише злегка підрум’янюються, не втрачаючи форми, а сік з’єднується з м’ясом прямо на пательні.
Чому сливи не варто варити
У цьому рецепті працює саме температура, а не довге тушкування. Якщо взяти пружні, стиглі сливи, вони дадуть рівно стільки соку, скільки потрібно, і не розваляться.
Так страва зберігає свіжість і не перетворюється на важкий солодкий соус. Усе тримається на балансі кислоти, солоності й м’ясного соку.
Що додає халумі
Халумі тут відповідає за контраст. Він солоний, щільний і добре тримає форму, тож на пательні лише покривається золотою скоринкою.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Як приготувати свинину з сливами?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 шматки мʼяса;
– 400 грамів слив;
– 180 грамів сиру халумі;
– 1 маленький лимон;
– 1 чайна ложка французької гірчиці;
– 1 чайна ложка меду;
– 1 зубчик часнику;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– пів чайної ложки сушеного тимʼяну;
– дрібка паприки або чилі;
– сіль та перець до смаку;
– зелень для подачі.
Приготування:
- Дістати м'ясо з холодильника ще до смаження. За потреби злегка відбити пласти, щоб вони стали однакової товщини.
- Сливи розрізати навпіл або на чверті та вийняти кісточки. Халумі нарізати товстішими скибками. З лимона спочатку зняти трохи цедри, а потім розрізати його навпіл.
- Мʼясо обсушити, приправити перцем, невеликою кількістю солі та тим'яном. Окремо змішати гірчицю з медом і тонко змастити цією сумішшю м'ясо з одного боку.
- На широкій пательні розігріти 1 ложку жиру. Викласти мʼясо на дуже гарячу поверхню і смажити приблизно 3 хвилини з кожного боку, залежно від товщини. Перекласти на тарілку й дати йому трохи відпочити.
- На тій самій пательні підрум’янити халумі – приблизно по 1 хвилині з кожного боку, щоб він узяв золоті смужки, але залишився пружним усередині.
- Потім викласти на пательню сливи. За потреби додати ще трохи жиру. Смажити їх 2 – 3 хвилини без частого перемішування, щоб вони злегка підрум’янилися, але не розпалися.
- Наприкінці додати дрібно посічений часник і дрібку чилі на останні кількадесят секунд.
- Повернути на пательню мʼясо і халумі, прогріти все разом приблизно 1 хвилину, підбираючи ложкою сливовий сік і поливаючи ним м'ясо.
- Завершити страву соком лимона і трохи натертою цедрою.
- Подавати з печеною картоплею, булгуром, кускусом або хлібом, який збере кисло-солоний сік із пательні. Зверху додати петрушку або свіжий тим'ян.