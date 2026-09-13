Сливы здесь служат не основой соуса, а отдельным ярким акцентом. Вместе со свининой и халуми они создают простое, но очень выразительное сочетание, рассказывает Papilot.pl. Секрет заключается в короткой обжарке. Сливы лишь слегка подрумяниваются, не теряя формы, а сок смешивается с мясом прямо на сковороде.
Почему сливы не стоит варить
В этом рецепте важна именно температура, а не длительное тушение. Если взять упругие, спелые сливы, они дадут ровно столько сока, сколько нужно, и не развалятся.
Так блюдо сохраняет свежесть и не превращается в тяжелый сладкий соус. Все держится на балансе кислоты, солености и мясного сока.
Что добавляет халуми
Халуми здесь отвечает за контраст. Он соленый, плотный и хорошо держит форму, поэтому на сковороде лишь покрывается золотистой корочкой.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Как приготовить свинину со сливами?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 куска мяса;
– 400 грамм слив;
– 180 граммов сыра халуми;
– 1 маленький лимон;
– 1 чайная ложка французской горчицы;
– 1 чайная ложка меда;
– 1 зубчик чеснока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– половина чайной ложки сушеного тимьяна;
– щепотка паприки или чили;
– соль и перец по вкусу;
– зелень для подачи.
Приготовление:
- Достать мясо из холодильника еще до жарки. При необходимости слегка отбить куски, чтобы они стали одинаковой толщины.
- Сливы разрезать пополам или на четвертинки и удалить косточки. Халуми нарезать толстыми ломтиками. С лимона сначала снять немного цедры, а затем разрезать его пополам.
- Мясо обсушить, приправить перцем, небольшим количеством соли и тимьяном. Отдельно смешать горчицу с медом и тонко смазать этой смесью мясо с одной стороны.
- На широкой сковороде разогреть 1 ложку жира. Выложить мясо на очень горячую поверхность и жарить примерно 3 минуты с каждой стороны, в зависимости от толщины. Переложить на тарелку и дать ему немного отдохнуть.
- На той же сковороде подрумянить халуми – примерно по 1 минуте с каждой стороны, чтобы он приобрел золотистые полоски, но остался упругим внутри.
- Затем выложить на сковороду сливы. При необходимости добавить еще немного жира. Жарить их 2 – 3 минуты, не перемешивая слишком часто, чтобы они слегка подрумянились, но не развалились.
- В конце добавить мелко нарезанный чеснок и щепотку чили на последние несколько десятков секунд.
- Вернуть в сковороду мясо и халуми, прогреть все вместе примерно 1 минуту, подбирая ложкой сливовый сок и поливая им мясо.
- Завершить блюдо соком лимона и небольшим количеством натертой цедры.
- Подавать с запеченным картофелем, булгуром, кус-кусом или хлебом, который впитает кисло-соленый сок со сковороды. Сверху добавить петрушку или свежий тимьян.