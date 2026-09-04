Ціла гора соковитих котлет із жмені м'яса: легендарний рецепт з дитинства за копійки

Колись для ситної й апетитної сімейної вечері господиням не були потрібні дорогі делікатеси чи складні соуси. Зі звичайного курячого філе та кількох простих овочів, які завжди знайдуться в ящику холодильника, готували цілу гору знаменитих "колгоспних" котлет.

Їхній головний кулінарний секрет полягає не просто в економії, а у вдалому поєднанні текстур. Дрібно натерта морква забезпечує дивовижну соковитість, вівсяні пластівці затримують м'ясні соки всередині, а панірувальні сухарі створюють апетитну скоринку. Як приготувати "колгоспні" котлети? Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 700 грамів курячого фаршу або філе;

– 1 яйце;

– 1 цибуля;

– 2 столові ложки вівсяних пластівців;

– 5 столових ложок панірувальних сухарів;

– сіль, перець та спеції до смаку. Приготування: Куряче філе промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть у м'ясорубці або блендері до стану однорідного фаршу. Очищену цибулю та моркву натріть на дрібній тертці – саме такий спосіб подрібнення вивільняє максимум соку, який зробить біле куряче м'ясо ніжним і зовсім не сухим. До м'ясної основи додайте куряче яйце, натерті овочі та сухі вівсяні пластівці, які під час настоювання увіберуть у себе вологу та стабілізують масу. Всипте сіль, свіжозмелений чорний перець, ароматні сухі трави або сушений часник і ретельно вимішайте фарш руками, злегка відбиваючи його об стінки миски протягом кількох хвилин. Залиште фарш постояти за кімнатної температури на 10 хвилин, аби вівсянка остаточно набрякла. Змоченими в холодній воді руками сформуйте акуратні овальні або круглі котлетки однакового розміру. Щедро обкачайте кожну заготовку в панірувальних сухарях з усіх боків, щоб утворилася щільна "шубка". Розігрійте на пательні достатню кількість олії, викладіть котлети та обсмажуйте їх на помірному вогні до насиченого рум'яного кольору з обох боків. Наприкінці за бажанням накрийте сковорідку кришкою на 2 – 3 хвилини, щоб вони ідеально пропеклися всередині, та подавайте до столу з картопляним пюре або свіжим овочевим салатом.