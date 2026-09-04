Їхній головний кулінарний секрет полягає не просто в економії, а у вдалому поєднанні текстур. Дрібно натерта морква забезпечує дивовижну соковитість, вівсяні пластівці затримують м'ясні соки всередині, а панірувальні сухарі створюють апетитну скоринку.
Як приготувати "колгоспні" котлети?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 грамів курячого фаршу або філе;
– 1 яйце;
– 1 цибуля;
– 2 столові ложки вівсяних пластівців;
– 5 столових ложок панірувальних сухарів;
– сіль, перець та спеції до смаку.
Приготування:
- Куряче філе промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть у м'ясорубці або блендері до стану однорідного фаршу.
- Очищену цибулю та моркву натріть на дрібній тертці – саме такий спосіб подрібнення вивільняє максимум соку, який зробить біле куряче м'ясо ніжним і зовсім не сухим.
- До м'ясної основи додайте куряче яйце, натерті овочі та сухі вівсяні пластівці, які під час настоювання увіберуть у себе вологу та стабілізують масу.
- Всипте сіль, свіжозмелений чорний перець, ароматні сухі трави або сушений часник і ретельно вимішайте фарш руками, злегка відбиваючи його об стінки миски протягом кількох хвилин.
- Залиште фарш постояти за кімнатної температури на 10 хвилин, аби вівсянка остаточно набрякла.
- Змоченими в холодній воді руками сформуйте акуратні овальні або круглі котлетки однакового розміру.
- Щедро обкачайте кожну заготовку в панірувальних сухарях з усіх боків, щоб утворилася щільна "шубка".
- Розігрійте на пательні достатню кількість олії, викладіть котлети та обсмажуйте їх на помірному вогні до насиченого рум'яного кольору з обох боків.
- Наприкінці за бажанням накрийте сковорідку кришкою на 2 – 3 хвилини, щоб вони ідеально пропеклися всередині, та подавайте до столу з картопляним пюре або свіжим овочевим салатом.