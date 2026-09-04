Колись для ситної й апетитної сімейної вечері господиням не були потрібні дорогі делікатеси чи складні соуси. Зі звичайного курячого філе та кількох простих овочів, які завжди знайдуться в ящику холодильника, готували цілу гору знаменитих "колгоспних" котлет.