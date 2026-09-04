Их главный кулинарный секрет заключается не просто в экономии, а в удачном сочетании текстур. Мелко натертая морковь придает удивительную сочность, овсяные хлопья удерживают мясные соки внутри, а панировочные сухари создают аппетитную корочку.

Как приготовить "колхозные" котлеты?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 700 граммов куриного фарша или филе;

– 1 яйцо;

– 1 луковица;

– 2 столовые ложки овсяных хлопьев;

– 5 столовых ложек панировочных сухарей;

– соль, перец и специи по вкусу.

Приготовление: