Не котлети й не голубці: ніжні м'ясні "кабачаники" без яєць, борошна та хліба

Коли звичні котлети чи тефтелі вже набридли, а в холодильнику є кабачок і трохи м'ясного фаршу, на допомогу приходить проста й геніальна страва – соковиті "кабачаники".

Їхній головний кулінарний трюк полягає в тому, що в рецепті немає ані яєць, ані борошна, ані розмоченого в молоці хліба. Кабачок тут повністю бере на себе роль природного зволожувача: він розчиняється в м'ясі, роблячи курячий фарш неймовірно ніжним і м'яким, а пасерована на вершковому маслі морква додає делікатної солодкуватої нотки.

Як приготувати "кабачаники"?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 900 грамів курячого фаршу (з філе або стегна);

– 400 грамів кабачка;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 3 зубчики часнику;

– 20 грамів вершкового масла;

– 2 – 3 столові ложки олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування: