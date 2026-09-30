30 вересня, 18:59
Не котлети й не голубці: ніжні м'ясні "кабачаники" без яєць, борошна та хліба
Коли звичні котлети чи тефтелі вже набридли, а в холодильнику є кабачок і трохи м'ясного фаршу, на допомогу приходить проста й геніальна страва – соковиті "кабачаники".
Їхній головний кулінарний трюк полягає в тому, що в рецепті немає ані яєць, ані борошна, ані розмоченого в молоці хліба. Кабачок тут повністю бере на себе роль природного зволожувача: він розчиняється в м'ясі, роблячи курячий фарш неймовірно ніжним і м'яким, а пасерована на вершковому маслі морква додає делікатної солодкуватої нотки.
Як приготувати "кабачаники"?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 900 грамів курячого фаршу (з філе або стегна);
– 400 грамів кабачка;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 3 зубчики часнику;
– 20 грамів вершкового масла;
– 2 – 3 столові ложки олії;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Кабачок натріть на великій тертці разом із тонкою шкіркою (якщо плід зрілий – зніміть шкірку та видаліть насіння), злегка посоліть, перемішайте та залиште в мисці на 10 хвилин, щоб виділилася вся волога.
- Очищену моркву також натріть на великій тертці.
- На сковороді розтопіть шматочок вершкового масла та припустіть моркву на середньому вогні до м'якості без сильного засмажування, після чого дайте їй злегка охолонути.
- Дрібно наріжте ріпчасту цибулю, а часник пропустіть через прес.
- У глибоку миску викладіть курячий фарш, додайте охолоджену моркву, подрібнену цибулю та часник.
- Натертий кабачок дуже ретельно відтисніть руками від соку й перекладіть до м'ясної основи.
- Всипте чорний перець і зовсім трохи солі, зважаючи, що кабачок уже підсолювали.
- Добре вимісіть масу до щільної однорідності – завдяки відтисненим волокнам вона буде чудово тримати форму.
- Змочіть долоні водою та сформуйте з фаршу приблизно 10 акуратних овальних биточків.
- Розігрійте в сковороді трохи рослинної олії, викладіть "кабачаники" та обсмажуйте на помірному вогні приблизно 8–10 хвилин із першого боку до золотистості.
- Обережно переверніть лопаткою на інший бік і готуйте ще 5 хвилин.
- Зменшіть нагрів до мінімуму, щільно накрийте сковороду кришкою й тушкуйте страву приблизно 10 хвилин, щоб курячий фарш усередині рівномірно пропарився й дійшов до повної готовності.
- Подавайте гарячі м'ясні "кабачаники" зі свіжою холодною сметаною, повітряним картопляним пюре або легкою овочевою нарізкою.