Їхній головний кулінарний трюк полягає в тому, що в рецепті немає ані яєць, ані борошна, ані розмоченого в молоці хліба. Кабачок тут повністю бере на себе роль природного зволожувача: він розчиняється в м'ясі, роблячи курячий фарш неймовірно ніжним і м'яким, а пасерована на вершковому маслі морква додає делікатної солодкуватої нотки.

Як приготувати "кабачаники"?

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 10

Інгредієнти:
– 900 грамів курячого фаршу (з філе або стегна);
– 400 грамів кабачка;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 3 зубчики часнику;
– 20 грамів вершкового масла;
– 2 – 3 столові ложки олії;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Кабачок натріть на великій тертці разом із тонкою шкіркою (якщо плід зрілий – зніміть шкірку та видаліть насіння), злегка посоліть, перемішайте та залиште в мисці на 10 хвилин, щоб виділилася вся волога.
  2. Очищену моркву також натріть на великій тертці.
  3. На сковороді розтопіть шматочок вершкового масла та припустіть моркву на середньому вогні до м'якості без сильного засмажування, після чого дайте їй злегка охолонути.
  4. Дрібно наріжте ріпчасту цибулю, а часник пропустіть через прес.
  5. У глибоку миску викладіть курячий фарш, додайте охолоджену моркву, подрібнену цибулю та часник.
  6. Натертий кабачок дуже ретельно відтисніть руками від соку й перекладіть до м'ясної основи.
  7. Всипте чорний перець і зовсім трохи солі, зважаючи, що кабачок уже підсолювали.
  8. Добре вимісіть масу до щільної однорідності – завдяки відтисненим волокнам вона буде чудово тримати форму.
  9. Змочіть долоні водою та сформуйте з фаршу приблизно 10 акуратних овальних биточків.
  10. Розігрійте в сковороді трохи рослинної олії, викладіть "кабачаники" та обсмажуйте на помірному вогні приблизно 8–10 хвилин із першого боку до золотистості.
  11. Обережно переверніть лопаткою на інший бік і готуйте ще 5 хвилин.
  12. Зменшіть нагрів до мінімуму, щільно накрийте сковороду кришкою й тушкуйте страву приблизно 10 хвилин, щоб курячий фарш усередині рівномірно пропарився й дійшов до повної готовності.
  13. Подавайте гарячі м'ясні "кабачаники" зі свіжою холодною сметаною, повітряним картопляним пюре або легкою овочевою нарізкою.