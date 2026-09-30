Их главный кулинарный секрет заключается в том, что в рецепте нет ни яиц, ни муки, ни размоченного в молоке хлеба. Кабачок здесь полностью берет на себя роль естественного увлажнителя: он растворяется в мясе, делая куриный фарш невероятно нежным и мягким, а пассерованная на сливочном масле морковь придает деликатную сладковатую нотку.
Как приготовить "кабачники"?
- Время: 45 минут
- Порций: 10
Ингредиенты:
– 900 граммов куриного фарша (из филе или бедра);
– 400 граммов кабачка;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 3 зубчика чеснока;
– 20 граммов сливочного масла;
– 2–3 столовые ложки растительного масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Кабачок натрите на большой терке вместе с тонкой кожурой (если плод спелый – снимите кожуру и удалите семена), слегка посолите, перемешайте и оставьте в миске на 10 минут, чтобы выделилась вся влага.
- Очищенную морковь также натрите на большой терке.
- На сковороде растопите кусочек сливочного масла и потушите морковь на среднем огне до мягкости, не поджаривая сильно, после чего дайте ей слегка остыть.
- Мелко нарежьте репчатый лук, а чеснок пропустите через пресс.
- В глубокую миску выложите куриный фарш, добавьте остывшую морковь, измельченный лук и чеснок.
- Натертый кабачок очень тщательно отожмите руками от сока и переложите в мясную основу.
- Добавьте черный перец и совсем немного соли, учитывая, что кабачок уже был подсолен.
- Хорошо вымесите массу до плотной однородной консистенции – благодаря отжатым волокнам она будет прекрасно держать форму.
- Смочите ладони водой и сформируйте из фарша примерно 10 аккуратных овальных котлеток.
- Разогрейте в сковороде немного растительного масла, выложите "кабачники" и обжаривайте на умеренном огне примерно 8 – 10 минут с одной стороны до золотистого цвета.
- Осторожно переверните лопаткой на другую сторону и готовьте еще 5 минут.
- Убавьте огонь до минимума, плотно накройте сковороду крышкой и тушите блюдо примерно 10 минут, чтобы куриный фарш внутри равномерно пропарился и дошел до полной готовности.
- Подавайте горячие мясные "кабачники" со свежей холодной сметаной, воздушным картофельным пюре или легкой овощной нарезкой.