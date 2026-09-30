Их главный кулинарный секрет заключается в том, что в рецепте нет ни яиц, ни муки, ни размоченного в молоке хлеба. Кабачок здесь полностью берет на себя роль естественного увлажнителя: он растворяется в мясе, делая куриный фарш невероятно нежным и мягким, а пассерованная на сливочном масле морковь придает деликатную сладковатую нотку.

Как приготовить "кабачники"?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 900 граммов куриного фарша (из филе или бедра);

– 400 граммов кабачка;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 3 зубчика чеснока;

– 20 граммов сливочного масла;

– 2–3 столовые ложки растительного масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление: