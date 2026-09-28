Золотиста скоринка і тягуча серединка: копійчаний гарбузовий пиріг на сковороді без замішування
Яскравий осінній гарбуз у більшості асоціюється виключно із солодкою пшоняною кашею, десертними запіканками чи крем-супом. Проте цей універсальний овоч розкривається з абсолютно нового боку в несолодкій домашній випічці, де його природна ніжність вдало контрастує з солонуватим вершковим смаком плавленого або твердого сиру.
Коли зовсім не хочеться розігрівати духовку та вимішувати круте борошняне тісто, виручає проста й ситна страва на сковороді: натертий гарбуз змішується з яєчно-сметанною заливкою та повільно нудиться під кришкою. Завдяки простому трюку з пергаментним папером пиріг ніколи не пригорає, легко перевертається, виходить соковитим усередині та вкривається спокусливою рум'яною скоринкою.
Як зробити пиріг з гарбуза на сковороді?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 400 грамів мʼякоті гарбуза;
– 120 твердого або напівтвердого сиру;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки сметани;
– 3 – 4 столові ложки борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– пів чайної ложки солі;
– спеції за бажанням;
– олія для змащування форми.
Приготування:
- Свіжий соковитий гарбуз очистіть від цупкої шкірки, видаліть волокнисту серцевину з насінням і натріть м'якоть на великій тертці. Якщо сорт надто водянистий, стружку можна злегка притиснути долонями, аби позбутися зайвої вологи.
- Твердий сир також подрібніть на великій тертці – під час запікання він розплавиться та утворить ніжні тягучі нитки всередині пирога.
- У глибокій мисці з'єднайте тертий гарбуз і сир, розбийте свіжі яйця, викладіть сметану, додайте сіль і дрібку сушеного часнику чи перцю за бажанням.
- Ретельно вимішайте масу лопаткою до рівномірного розподілу компонентів.
- Всипте просіяне пшеничне борошно разом із розпушувачем і ще раз енергійно перемішайте: у вас має вийти густа, в'язка овочева маса, де борошно лише м'яко зв'язує компоненти між собою, не обтяжуючи страву.
- Підготуйте сковороду діаметром 22 – 24 сантиметри з товстим чавунним або багатошаровим дном.
- Змастіть її тонким шаром рослинної олії, а дно обов'язково застеліть вирізаним за розміром кружечком пергаменту для випікання та знову злегка змастіть краплею олії. Ця деталь гарантує, що сир під час плавлення не прилипне до металу, а пиріг збереже бездоганну цілісність.
- Викладіть гарбузово-сирну масу на підготовлений пергамент, розрівняйте поверхню силіконовою лопаткою, щільно накрийте сковороду кришкою та поставте на мінімальний вогонь.
- Готуйте страву орієнтовно 30 – 35 хвилин: за цей час сирий гарбуз повністю зм'якне, яйця з борошном стабілізуються, краї злегка відійдуть від бортиків, а верхня частина пирога стане матовою та сухою на дотик.
- Коли основа надійно схопиться, зніміть кришку, накрийте сковороду широкою пласкою тарілкою відповідного діаметра та впевненим швидким рухом переверніть пиріг на неї.
- Акуратно зніміть папір і поверніть страву підрум'яненим боком догори назад на сковороду.
- Накрийте кришкою знову й потримайте на слабкому вогні ще близько 5 хвилин, аби нижній шар злегка схопився рум'янцем, а серединка повністю пропеклася.
- Вимкніть нагрів, дайте пирогу постояти на пательні 5 – 7 хвилин, щоб розплавлений сир стабілізувався, після чого наріжте теплий пиріг на трикутні порційні сегменти.
- Подавайте із густою охолодженою сметаною, свіжою зеленню або як ароматну теплу заміну свіжому хлібу до гарячого борщу чи курячого бульйону.