Коли зовсім не хочеться розігрівати духовку та вимішувати круте борошняне тісто, виручає проста й ситна страва на сковороді: натертий гарбуз змішується з яєчно-сметанною заливкою та повільно нудиться під кришкою. Завдяки простому трюку з пергаментним папером пиріг ніколи не пригорає, легко перевертається, виходить соковитим усередині та вкривається спокусливою рум'яною скоринкою.

Як зробити пиріг з гарбуза на сковороді?

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 400 грамів мʼякоті гарбуза;
– 120 твердого або напівтвердого сиру;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки сметани;
– 3 – 4 столові ложки борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– пів чайної ложки солі;
– спеції за бажанням;
– олія для змащування форми.

Приготування:

  1. Свіжий соковитий гарбуз очистіть від цупкої шкірки, видаліть волокнисту серцевину з насінням і натріть м'якоть на великій тертці. Якщо сорт надто водянистий, стружку можна злегка притиснути долонями, аби позбутися зайвої вологи.
  2. Твердий сир також подрібніть на великій тертці – під час запікання він розплавиться та утворить ніжні тягучі нитки всередині пирога.
  3. У глибокій мисці з'єднайте тертий гарбуз і сир, розбийте свіжі яйця, викладіть сметану, додайте сіль і дрібку сушеного часнику чи перцю за бажанням.
  4. Ретельно вимішайте масу лопаткою до рівномірного розподілу компонентів.
  5. Всипте просіяне пшеничне борошно разом із розпушувачем і ще раз енергійно перемішайте: у вас має вийти густа, в'язка овочева маса, де борошно лише м'яко зв'язує компоненти між собою, не обтяжуючи страву.
  6. Підготуйте сковороду діаметром 22 – 24 сантиметри з товстим чавунним або багатошаровим дном.
  7. Змастіть її тонким шаром рослинної олії, а дно обов'язково застеліть вирізаним за розміром кружечком пергаменту для випікання та знову злегка змастіть краплею олії. Ця деталь гарантує, що сир під час плавлення не прилипне до металу, а пиріг збереже бездоганну цілісність.
  8. Викладіть гарбузово-сирну масу на підготовлений пергамент, розрівняйте поверхню силіконовою лопаткою, щільно накрийте сковороду кришкою та поставте на мінімальний вогонь.
  9. Готуйте страву орієнтовно 30 – 35 хвилин: за цей час сирий гарбуз повністю зм'якне, яйця з борошном стабілізуються, краї злегка відійдуть від бортиків, а верхня частина пирога стане матовою та сухою на дотик.
  10. Коли основа надійно схопиться, зніміть кришку, накрийте сковороду широкою пласкою тарілкою відповідного діаметра та впевненим швидким рухом переверніть пиріг на неї.
  11. Акуратно зніміть папір і поверніть страву підрум'яненим боком догори назад на сковороду.
  12. Накрийте кришкою знову й потримайте на слабкому вогні ще близько 5 хвилин, аби нижній шар злегка схопився рум'янцем, а серединка повністю пропеклася.
  13. Вимкніть нагрів, дайте пирогу постояти на пательні 5 – 7 хвилин, щоб розплавлений сир стабілізувався, після чого наріжте теплий пиріг на трикутні порційні сегменти.
  14. Подавайте із густою охолодженою сметаною, свіжою зеленню або як ароматну теплу заміну свіжому хлібу до гарячого борщу чи курячого бульйону.