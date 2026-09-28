Коли зовсім не хочеться розігрівати духовку та вимішувати круте борошняне тісто, виручає проста й ситна страва на сковороді: натертий гарбуз змішується з яєчно-сметанною заливкою та повільно нудиться під кришкою. Завдяки простому трюку з пергаментним папером пиріг ніколи не пригорає, легко перевертається, виходить соковитим усередині та вкривається спокусливою рум'яною скоринкою.

Як зробити пиріг з гарбуза на сковороді?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 400 грамів мʼякоті гарбуза;

– 120 твердого або напівтвердого сиру;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки сметани;

– 3 – 4 столові ложки борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– пів чайної ложки солі;

– спеції за бажанням;

– олія для змащування форми.

Приготування: