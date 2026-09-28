Когда совсем не хочется разогревать духовку и вымешивать густое мучное тесто, на помощь приходит простое и сытное блюдо, приготовленное на сковороде: натертая тыква смешивается с яично-сметанной заливкой и медленно тушится под крышкой. Благодаря простому трюку с пергаментной бумагой пирог никогда не пригорает, легко переворачивается, получается сочным внутри и покрывается аппетитной румяной корочкой.
Как приготовить тыквенный пирог на сковороде?
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 400 граммов мякоти тыквы;
– 120 твердого или полутвердого сыра;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 3 – 4 столовые ложки муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– половина чайной ложки соли;
– специи по желанию;
– масло для смазывания формы.
Приготовление:
- Свежую сочную тыкву очистите от жесткой кожуры, удалите волокнистую сердцевину с семечками и натрите мякоть на большой терке. Если сорт слишком водянистый, стружку можно слегка прижать ладонями, чтобы избавиться от лишней влаги.
- Твердый сыр также натрите на большой терке – во время запекания он расплавится и образует нежные тягучие нити внутри пирога.
- В глубокой миске смешайте тертую тыкву и сыр, разбейте свежие яйца, добавьте сметану, посолите и по желанию добавьте щепотку сушеного чеснока или перца.
- Тщательно перемешайте массу лопаткой до равномерного распределения компонентов.
- Всыпьте просеянную пшеничную муку вместе с разрыхлителем и еще раз энергично перемешайте: у вас должна получиться густая, вязкая овощная масса, в которой мука лишь мягко связывает ингредиенты между собой, не утяжеляя блюдо.
- Подготовьте сковороду диаметром 22 – 24 сантиметра с толстым чугунным или многослойным дном.
- Смажьте ее тонким слоем растительного масла, а дно обязательно выстелите вырезанным по размеру кружочком пергамента для выпечки и снова слегка смажьте каплей масла. Эта мера гарантирует, что сыр при плавлении не прилипнет к металлу, а пирог сохранит безупречную целостность.
- Выложите тыквенно-творожную массу на подготовленный пергамент, разровняйте поверхность силиконовой лопаткой, плотно накройте сковороду крышкой и поставьте на минимальный огонь.
- Готовьте блюдо примерно 30 – 35 минут: за это время сырая тыква полностью размягчится, яйца с мукой стабилизируются, края слегка отстанут от бортов, а верхняя часть пирога станет матовой и сухой на ощупь.
- Когда основа хорошо схватится, снимите крышку, накройте сковороду широкой плоской тарелкой соответствующего диаметра и уверенным быстрым движением переверните пирог на нее.
- Аккуратно снимите бумагу и верните блюдо подрумяненной стороной вверх обратно на сковороду.
- Снова накройте крышкой и подержите на слабом огне еще около 5 минут, чтобы нижний слой слегка подрумянился, а середина полностью пропеклась.
- Выключите огонь, дайте пирогу постоять на сковороде 5 – 7 минут, чтобы расплавленный сыр стабилизировался, после чего нарежьте теплый пирог на треугольные порционные кусочки.
- Подавайте с густой охлажденной сметаной, свежей зеленью или в качестве ароматной теплой замены свежего хлеба к горячему борщу или куриному бульону.