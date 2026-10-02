2 жовтня, 20:02
Розпадається на волокна від дотику: перевірений рецепт свинячої тушонки у власному соку
Домашня свиняча тушонка — це найкраща кулінарна рятівничка, яка за лічені хвилини перетворює звичайні макарони, розсипчасту кашу чи варену картоплю на ситну й неймовірно смачну вечерю.
Багато хто відмовляється від такої заготівлі, вважаючи, що без громіздкого автоклава чи спеціальних приладів її не зготувати. Насправді ж ніжне м'ясо, яке буквально розпадається на волокна від дотику виделки, можна легко зварити у звичайній каструлі з товстим дном, запечатавши його натуральним прозорим жиром.
Як легко заготувати тушонку?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми свинини (лопатка, шия або окіст із прожилками жиру);
– 300 – 400 грамів сала або підчеревини;
– 2 столові ложки солі;
– 5 – 6 лаврових листків;
– 1 чайна ложка перцю горошком;
– пів склянки води.
Приготування:
- Свинину промийте, ретельно обсушіть паперовими рушниками та наріжте великими шматочками приблизно по 4 – 5 сантиметрів. Занадто дрібнити не варто, адже під час повільного томління м'ясні волокна помітно зменшаться.
- Сало наріжте невеликими кубиками, перекладіть у глибоку товстостінну каструлю або чавунний казан і поставте на слабкий вогонь, щоб витопилося трохи прозорого жиру.
- До витопленого сала викладіть шматочки свинини, всипте сіль, горошини чорного перцю, покладіть лавровий лист і влийте пів склянки води.
- Щільно накрийте каструлю кришкою, зменшіть вогонь до самого мінімуму й залиште м'ясо томлітися у власному соку приблизно на три години.
- Лише зрідка заглядайте під кришку та делікатно перемішуйте, а якщо волога занадто швидко википає – підлийте ще кілька ложок гарячої води.
- Наприкінці м'ясо має стати настільки м'яким, що вільно розходиться на соковиті волокна.
- Гарячу тушонку разом із запашним соком і розтопленим жиром розкладіть по чистих сухих простерилізованих баночках, залишаючи сантиметр простору до верху, протріть вінчики сухим рушником і щільно закрутіть кришками.
- Оскільки м'ясо варилося у звичайній каструлі без автоклава, його не варто тримати за кімнатної температури.
- Дайте банкам повністю охолонути на столі й одразу приберіть у холодильник (або заморозьте порційно в контейнерах), де під шаром застиглого білого жирку домашня тушонка чудово зберігатиметься кілька місяців.