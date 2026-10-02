Багато хто відмовляється від такої заготівлі, вважаючи, що без громіздкого автоклава чи спеціальних приладів її не зготувати. Насправді ж ніжне м'ясо, яке буквально розпадається на волокна від дотику виделки, можна легко зварити у звичайній каструлі з товстим дном, запечатавши його натуральним прозорим жиром.

Як легко заготувати тушонку?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми свинини (лопатка, шия або окіст із прожилками жиру);

– 300 – 400 грамів сала або підчеревини;

– 2 столові ложки солі;

– 5 – 6 лаврових листків;

– 1 чайна ложка перцю горошком;

– пів склянки води.

Приготування: