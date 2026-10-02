Многие отказываются от такой заготовки, полагая, что без громоздкого автоклава или специальных приборов ее невозможно приготовить. На самом деле нежное мясо, которое буквально распадается на волокна от прикосновения вилки, можно легко сварить в обычной кастрюле с толстым дном, запечатав его натуральным прозрачным жиром.

Как легко приготовить тушенку?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма свинины (лопатка, шея или окорок с прожилками жира);

– 300 – 400 граммов сала или подчеревья;

– 2 столовые ложки соли;

– 5 – 6 лавровых листьев;

– 1 чайная ложка перца горошком;

– полстакана воды.

Приготовление: