Не тільки шарлотка та десерти: 3 цікаві страви з полуниці – тут є навіть суп
Полуниця – справжня зірка літа, яка відкриває багато можливостей. І це не лише десерти, хоч з нею вони смакують неперевершено.
Полуниця – це не лише про солодкі торти та варення. Завдяки балансу цукру та природної кислинки вона є геніальним кулінарним "хамелеоном", який фантастично працює у несолодких і гарячих стравах. 24 Канал зібрав кілька рецептів, які точно варто спробувати.
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Полуничний соус до мʼяса
Якою б не була основна страва, полуничний соус додасть їй незабутного колориту. Тим паче, що він приготований за рецептом Алекса Якутова.
Інгредієнти:
– 1 кілограм полуниці;
– дрібка солі;
– 1 столова ложка імбиру;
– 1 столова ложка бальзамічного оцту;
– 100 грамів цукру;
– 1 гострий перець чилі;
– половинка лимона.
Приготування:
- Підготовлену полуницю без хвостиків викладіть у каструлю, засипте цукром і поставте на плиту.
- Доведіть суміш до кипіння, а після розчинення цукру додайте натертий імбир, дрібку солі та подрібнений чилі (попередньо видаливши насіння).
- Проваріть масу впродовж 5 хвилин.
- Дайте ягідній основі трохи охолонути та ретельно перебийте її блендером до однорідності.
- Поверніть пюре в каструлю, влийте бальзамічний оцет і свіжий сік із половини лимона.
- Уварюйте соус на слабкому вогні, регулярно помішуючи, приблизно 15 хвилин до бажаної густоти.
- Готовий полуничний соус повністю охолодіть і подавайте до м'ясних страв.
Вишуканий салат
Інгредієнти:
– 100 грамів свіжого салату;
– 50 грамів сиру Камамбер;
– 4 свіжі полуниці;
– 1 шматочок хамону;
соус:
– 1 столова ложка олії;
– пів чайної ложки бальзамічного оцту;
– 1 чайна ложка малинового сиру;
– пів чайної ложки французької гірчиці.
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Приготування:
- Подрібніть стиглу полуницю, сир та скибочки хамону.
- Сформуйте на тарілці подушку зі свіжого салатного листя.
- В окремій ємності з'єднайте всі компоненти для заправки, полийте нею викладені інгредієнти та обережно перемішайте страву.
Гаспачо з полуницею
А як щодо супу з полуницею? Вийде смачно та оригінально. Експериментуємо з рецептом порталу Shuba.
Інгредієнти:
– 1 зубчик часнику;
– 70 грамів зеленого болгарського перцю;
– 40 грамів огірка;
– 500 грамів полуниці;
– 1 цибуля;
– 3 столові ложки винного оцту;
– 5 столових ложок оливкової олії.
Приготування:
- Підготовлені та промиті овочі попередньо подрібніть: очищені цибулю з часником наріжте великими скибочками, помідори розділіть на четвертинки, а болгарський перець звільніть від насіння та довільно покришіть.
- Перекладіть усе овочеве асорті в чашу кухонного комбайна і збивайте протягом кількох секунд, доки маса не перетвориться на абсолютно однорідну, гладку рідку суміш без жодного великого шматочка.
- Готову страву відправте в холодильник до повного охолодження, після чого подавайте до столу.