Полуниця – справжня зірка літа, яка відкриває багато можливостей. І це не лише десерти, хоч з нею вони смакують неперевершено.

Полуниця – це не лише про солодкі торти та варення. Завдяки балансу цукру та природної кислинки вона є геніальним кулінарним "хамелеоном", який фантастично працює у несолодких і гарячих стравах. 24 Канал зібрав кілька рецептів, які точно варто спробувати.

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Полуничний соус до мʼяса

Якою б не була основна страва, полуничний соус додасть їй незабутного колориту. Тим паче, що він приготований за рецептом Алекса Якутова.

Інгредієнти:

– 1 кілограм полуниці;

– дрібка солі;

– 1 столова ложка імбиру;

– 1 столова ложка бальзамічного оцту;

– 100 грамів цукру;

– 1 гострий перець чилі;

– половинка лимона.

Приготування:

Підготовлену полуницю без хвостиків викладіть у каструлю, засипте цукром і поставте на плиту. Доведіть суміш до кипіння, а після розчинення цукру додайте натертий імбир, дрібку солі та подрібнений чилі (попередньо видаливши насіння). Проваріть масу впродовж 5 хвилин. Дайте ягідній основі трохи охолонути та ретельно перебийте її блендером до однорідності. Поверніть пюре в каструлю, влийте бальзамічний оцет і свіжий сік із половини лимона. Уварюйте соус на слабкому вогні, регулярно помішуючи, приблизно 15 хвилин до бажаної густоти. Готовий полуничний соус повністю охолодіть і подавайте до м'ясних страв.

Вишуканий салат

Інгредієнти:

– 100 грамів свіжого салату;

– 50 грамів сиру Камамбер;

– 4 свіжі полуниці;

– 1 шматочок хамону;

соус:

– 1 столова ложка олії;

– пів чайної ложки бальзамічного оцту;

– 1 чайна ложка малинового сиру;

– пів чайної ложки французької гірчиці.

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Приготування:

Подрібніть стиглу полуницю, сир та скибочки хамону. Сформуйте на тарілці подушку зі свіжого салатного листя. В окремій ємності з'єднайте всі компоненти для заправки, полийте нею викладені інгредієнти та обережно перемішайте страву.

Гаспачо з полуницею

А як щодо супу з полуницею? Вийде смачно та оригінально. Експериментуємо з рецептом порталу Shuba.

Інгредієнти:

– 1 зубчик часнику;

– 70 грамів зеленого болгарського перцю;

– 40 грамів огірка;

– 500 грамів полуниці;

– 1 цибуля;

– 3 столові ложки винного оцту;

– 5 столових ложок оливкової олії.

Приготування: