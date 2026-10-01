В одній сковороді за пів години: ніжна тушкована картопля з куркою під оксамитовим сирним соусом

Коли після робочого дня хочеться зігрітися ситною домашньою вечерею, але зовсім немає бажання вистоювати біля плити та мити гору посуду, цей рецепт стає ідеальним порятунком.

Усі інгредієнти готуються в одній глибокій сковороді або каструлі з товстим дном, обмінюючись ароматами й соками. Соковите куряче філе, м'яка розсипчаста картопля та золотава засмажка самі по собі утворюють перевірену часом класику, проте додавання звичайних плавлених сирків перетворює звичну юшку на густий, шовковистий вершковий соус із дивовижним ніжним смаком, розповідає інстаграм bude_smachno_razom.

Як приготувати картоплю з куркою та плавленими сирками?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 8 картоплин;

– 300 грамів курячого філе;

– 2 якісні плавлені сирки;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 1 літр води або мʼясного бульйону;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– 1 – 2 лаврові листки;

– пучок зелені;

– сіль та перець до смаку.

Картопля з куркою та сиром на всю сімʼю: дивіться відео

Приготування: