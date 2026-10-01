Все ингредиенты готовятся в одной глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном, обмениваясь ароматами и соками. Сочное куриное филе, мягкий рассыпчатый картофель и золотистая подрумянка сами по себе составляют проверенную временем классику, однако добавление обычных плавленых сырков превращает привычную юшку в густой, шелковистый сливочный соус с удивительно нежным вкусом, рассказывает инстаграм буде_смачно_разом.

Как приготовить картофель с курицей и плавлеными сырками?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 8 картофелин;

– 300 граммов куриного филе;

– 2 качественных плавленых сырка;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 1 литр воды или мясного бульона;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 – 2 лавровых листа;

– пучок зелени;

– соль и перец по вкусу.

Картофель с курицей и сыром на всю семью: смотрите видео

Приготовление: