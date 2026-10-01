Все ингредиенты готовятся в одной глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном, обмениваясь ароматами и соками. Сочное куриное филе, мягкий рассыпчатый картофель и золотистая подрумянка сами по себе составляют проверенную временем классику, однако добавление обычных плавленых сырков превращает привычную юшку в густой, шелковистый сливочный соус с удивительно нежным вкусом, рассказывает инстаграм буде_смачно_разом.
Как приготовить картофель с курицей и плавлеными сырками?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 8 картофелин;
– 300 граммов куриного филе;
– 2 качественных плавленых сырка;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 1 литр воды или мясного бульона;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 – 2 лавровых листа;
– пучок зелени;
– соль и перец по вкусу.
Картофель с курицей и сыром на всю семью: смотрите видео
Приготовление:
- Куриное филе промойте, просушите бумажным полотенцем и нарежьте небольшими порционными кусочками.
- В глубокой толстостенной сковороде или кастрюле разогрейте масло, выложите мясо и обжаривайте его на сильном огне буквально несколько минут, пока волокна не схватятся и не появятся легкие румяные пятна.
- Лук нарежьте аккуратными кубиками, а очищенную морковь натрите на средней терке.
- Добавьте овощи к обжаренной курице, перемешайте и тушите на умеренном огне примерно 3 – 4 минуты, чтобы морковь отдала маслу свой яркий цвет, а лук стал прозрачным и мягким.
- Очищенный картофель нарежьте средними кубиками или ломтиками и добавьте в сковороду к мясу и овощам.
- Добавьте соль, свежемолотый черный перец и лавровый лист, после чего залейте горячей водой или бульоном так, чтобы жидкость почти покрывала картофель.
- Плотно накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и тушите блюдо примерно 20. – 25 минут до полной мягкости картофеля.
- Плавленые сырки слегка охладите в морозилке перед натиранием, натрите их на средней или мелкой терке и добавьте к уже готовому горячему картофелю.
- Аккуратно перемешайте блюдо лопаткой и подержите на медленном огне еще 2 – 3 минуты – сыр мгновенно растает в бульоне, образуя нежный, бархатистый крем, обволакивающий каждый кусочек.
- Подавайте горячее блюдо прямо со сковороды, щедро посыпав свежей измельченной зеленью укропа или петрушки, дополнив хрустящими солеными огурцами или кусочком свежего ржаного хлеба.