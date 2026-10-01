Усі інгредієнти готуються в одній глибокій сковороді або каструлі з товстим дном, обмінюючись ароматами й соками. Соковите куряче філе, м'яка розсипчаста картопля та золотава засмажка самі по собі утворюють перевірену часом класику, проте додавання звичайних плавлених сирків перетворює звичну юшку на густий, шовковистий вершковий соус із дивовижним ніжним смаком, розповідає інстаграм bude_smachno_razom.
Як приготувати картоплю з куркою та плавленими сирками?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 8 картоплин;
– 300 грамів курячого філе;
– 2 якісні плавлені сирки;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 1 літр води або мʼясного бульйону;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 1 – 2 лаврові листки;
– пучок зелені;
– сіль та перець до смаку.
Картопля з куркою та сиром на всю сімʼю: дивіться відео
Приготування:
- Куряче філе промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте невеликими порційними шматочками.
- У глибокій товстостінній сковороді або каструлі розігрійте олію, викладіть м'ясо та обсмажуйте його на сильному вогні буквально кілька хвилин до схоплювання волокон і легкої рум'яності.
- Цибулю наріжте акуратними кубиками, а очищену моркву натріть на середній тертці.
- Перекладіть овочі до обсмаженої курки, перемішайте й пасеруйте на помірному вогні приблизно 3 – 4 хвилини, щоб морква віддала олії свій яскравий колір, а цибуля стала прозорою й м'якою.
- Очищену картоплю наріжте середніми кубиками або скибочками й відправте в сковороду до м'яса та овочів.
- Додайте сіль, свіжомелений чорний перець і лавровий лист, після чого залийте гарячою водою або бульйоном так, щоб рідина майже покривала картоплю.
- Щільно накрийте кришкою, зменшіть вогонь до мінімуму й тушкуйте страву орієнтовно 20 – 25 хвилин до повної м'якості картоплі.
- Плавлені сирки злегка підморозьте в морозилці перед натиранням, натріть їх на середній або дрібній тертці та викладіть до вже готової гарячої картоплі.
- Акуратно перемішайте страву лопаткою й потримайте на повільному вогні ще 2 – 3 хвилини – сир миттєво розтане в бульйоні, утворюючи ніжний, оксамитовий крем, що обволікає кожен шматочок.
- Подавайте гарячу страву прямо з пательні, щедро посипавши свіжою подрібненою зеленню кропу або петрушки, доповнивши хрусткими солоними огірками чи шматочком свіжого житнього хліба.