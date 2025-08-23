Українська кухня відома на весь світ, але й наші кулінари не пасуть задніх. Декому вдається пробиватися до найпрестижніших рейтингів — а це вже світова слава та визнання.

Українці багато разів доводили, що найкращі у всьому, і кулінарне мистецтво не стало винятком. Хто з українських гастрономічних митців відомий на весь світ – розповідає 24 Канал.

Оля Геркулес

Людина, яка стала однією з головних популяризаторок української кухні у світі. Уродженка Нової Каховки переїхала у 18 років до Лондона, щоб навчатися в університеті Ворика, і мало задумувалася про те, щоб повʼязати своє життя з кулінарією. Однак життя обрало для неї інший сценарій.

Олі Геркулес вдалося стати відомою на весь світ / Фото "Афіша Лондон"

Спершу – курс у школі їжі та вина Лейта, потім – робота в ресторані Оттоленги та колонки для журналів. Трампліном до слави стали зйомки в шоу Saturday Kitchen та книжки про східноєвропейську кухню. До речі, з початком повномасштабного вторгнення вона зібрала гроші на ЗСУ, щоб допомогти брату та його побратимам, а також започаткувала ініціативу #CookForUkraine.

Юрій Ковриженко

Один з найпомітніших представників України на міжнародній кулінарній арені. Киянин почав працювати у ресторані ще в студентські роки – кулінарні шедеври вабили його значно більше, аніж міжнародні відносини.

Юрій Ковриженко у своїй стихії / Фото "Вечірній Київ"

Відомий активною підтримкою фермерських та локальних продуктів. Активно співпрацює з МЗС та представляє кулінарну Україну у світі. Це чудовий хід, адже окрім кулінарної майстерності Юрій володіє чарівною харизмою. З такими амбасадорами популяризації української кухні у світі точно нічого не загрожує!

Євген Клопотенко

Так-так-так, куди ж без улюбленого переможця шоу "МастерШеф"! Захисник кулінарної незалежності України, який був ініціатором успішної кампанії внесення борщу до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Кулінарні експерименти – візитівка Євгена Клопотенка / Фото з сайту шефа

Євген відомий тим, що не боїться експериментів та постійно розширює наше уявлення про можливі поєднання інгредієнтів. Потрапив у список "50 Next" за версією The World’s 50 Best Restaurants, зняв документальний фільм про борщ, написав кілька книг (в тому числі й англомовних), і виглядає так, що це лише початок. Драйв та натхнення Євгена – це постійний розвиток та нові кулінарні відкриття, тож чекаємо від шефа нових звершень на світовій арені.

Українські страви можуть бути не лише смачними, а й дуже дорогими. А ще вони постійно перебувають на вершинах світових рейтингів.