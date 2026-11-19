Домашній вафельний торт у вершково-кокосовому виконанні – це сучасна й напрочуд делікатна альтернатива класичному варіанту з вареним згущеним молоком.

Замість занадто солодкої карамелі тут працює ніжний крем на основі вершкового сиру маскарпоне та білого згущеного молока, доповнений кокосовою стружкою та хрусткими смаженими горіхами, завдяки чому десерт за смаком нагадує легендарні цукерки "Рафаелло". Готується такий торт без духовки та міксера буквально за 15 – 20 хвилин із 5 доступних інгредієнтів, розповідає TikTok "Тут про смачну їжу".

Хрусткі вафельні коржі у поєднанні з густим вершковим кремом і горіховою крихтою дають ідеальний баланс текстур, який підкорює з першого шматочка.

Як зробити вафельний торт "Рафаелло"?

Час : 20 хвилин + 2 – 3 години на просочення

: 20 хвилин + 2 – 3 години на просочення Порцій: 8

Інгредієнти:

– 8 – 10 вафельних коржів;

крем та посипання:

– 250 грамів вершкового сиру маскарпоне або якісного вершкового масла;

– 250 грамів білого згущеного молока (не вареного);

– 40 грамів кокосової стружки;

– 70 грамів смаженого арахісу або мигдалю.

Шикарний торт за лічені хвилини: дивіться відео

Приготування:

Якщо ви використовуєте вершковий сир маскарпоне, дістаньте його з холодильника безпосередньо перед початком роботи, а якщо готуєте крем на вершковому маслі – заздалегідь зігрійте його до кімнатної температури, щоб воно стало м'яким. Викладіть маскарпоне або м'яке масло в глибоку миску, влийте звичайне біле згущене молоко та ретельно перемішайте до отримання гладкої, однорідної вершкової маси. Всипте кокосову стружку й ще раз акуратно вимішайте крем силіконовою лопаткою. Арахіс або мигдаль за потреби злегка підсушіть на сухій сковороді до розкриття аромату, повністю остудіть і порубайте ножем на дрібні шматочки. Рівномірно змастіть кокосовим кремом усі вафельні коржі, складаючи їх один на одного. Верхній корж та боки торта також покрийте залишками крему, щедро посипте подрібненими горіхами й приберіть десерт у холодильник на 2 – 3 години для стабілізації, після чого наріжте порційними шматочками.

Як обрати основу для крему: маскарпоне чи вершкове масло

Обидва варіанти дають стабільний і смачний результат, проте трохи змінюють характер десерту. Крем із маскарпоне виходить легшим, ніжнішим на смак і менш жирним, а самі вафлі з ним довше зберігають приємний делікатний хрускіт, якщо діставати сир прямо з холодильника й не збивати його на високих обертах.

Вершкове масло жирністю 82% створює щільнішу класичну текстуру та насичений пломбірний післясмак, але такий торт варто потримати в холоді щонайменше 3 години, щоб прошарок добре схопився й не розтікався під час нарізання.