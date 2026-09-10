Найсмачніший суп цієї осені: готуємо за 30 хвилин з беконом та кукурудзою
Коли хочеться чогось теплішого, густішого й значно виразнішого за класичний курячий бульйон, на допомогу приходить принцип знаменитих американських чаудерів.
В основі цієї страви лежить особливий кулінарний прийом: м’ясні та овочеві компоненти спершу обсмажуються разом просто в каструлі, насичуючи одне одного ароматами, а наприкінці затягуються ніжними вершками. Страва виходить насиченою, помірно калорійною та шалено ароматною завдяки димному звучанню бекону й солодкуватим ноткам соковитої кукурудзи.
Як приготувати чаудер з беконом та кукурудзою?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 – 4 філе стегна;
– 4 – 5 смужок копченого бекону;
– 150 – 200 грамів консервованої кукурудзи;
– 3 картоплини;
– 50 грамів рису;
– 100 мілілітрів вершків;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– рослинна олія для смаження;
– сіль та перець до смаку;
– зелень та тертий сир для подачі.
Приготування:
Філе курячого стегна наріжте невеликими порційними шматочками й обсмажте в каструлі з товстим дном на розігрітій олії до легкої золотистої скоринки.
Наріжте бекон смужками, а цибулю та моркву — дрібними кубиками. Додайте все до м'яса, посоліть, поперчіть і тушкуйте разом близько 5 хвилин, періодично помішуючи, щоб овочі всотали копчений аромат.
Залийте обсмажені інгредієнти окропом, всипте добре промитий рис і нарізану невеликими кубиками картоплю. Варіть на середньому вогні приблизно 15 хвилин до повної готовності овочів і рису.
Додайте в каструлю консервовану кукурудзу без зайвої рідини та тонкою цівкою влийте вершки.
Акуратно перемішайте, доведіть до легкого кипіння, проваріть 1 – 2 хвилини на слабкому вогні та зніміть із плити.
Розлийте гарячий суп по тарілках, посипте натертим твердим сиром і дрібно посіченою свіжою петрушкою перед подачею.