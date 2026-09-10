В основе этого блюда лежит особый кулинарный прием: мясные и овощные компоненты сначала обжариваются вместе прямо в кастрюле, насыщая друг друга ароматами, а в конце заправляются нежными сливками. Блюдо получается насыщенным, умеренно калорийным и безумно ароматным благодаря дымному оттенку бекона и сладковатым ноткам сочной кукурузы.

Как приготовить чаудер с беконом и кукурузой?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 – 4 филе бедра;

– 4 – 5 полосок копченого бекона;

– 150 – 200 граммов консервированной кукурузы;

– 3 картофелины;

– 50 граммов риса;

– 100 миллилитров сливок;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– растительное масло для жарки;

– соль и перец по вкусу;

– зелень и тертый сыр для подачи.

Приготовление: