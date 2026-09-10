В основі цієї страви лежить особливий кулінарний прийом: м’ясні та овочеві компоненти спершу обсмажуються разом просто в каструлі, насичуючи одне одного ароматами, а наприкінці затягуються ніжними вершками. Страва виходить насиченою, помірно калорійною та шалено ароматною завдяки димному звучанню бекону й солодкуватим ноткам соковитої кукурудзи.

Як приготувати чаудер з беконом та кукурудзою?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 – 4 філе стегна;

– 4 – 5 смужок копченого бекону;

– 150 – 200 грамів консервованої кукурудзи;

– 3 картоплини;

– 50 грамів рису;

– 100 мілілітрів вершків;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– рослинна олія для смаження;

– сіль та перець до смаку;

– зелень та тертий сир для подачі.

Приготування: