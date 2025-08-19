Сезонні фрукти – це чудова альтернатива традиційним солодощам, адже вони стають ключовими інгредієнтами здорових десертів. Одним з популярних варіантів є яблучне пюре, яке може покращити смак ласощів, забезпечуючи при цьому поживну альтернативу.

Таке поєднання смаку та користі для здоров'я викликає хвилю захоплення серед любителів десертів, які прагнуть потішити себе без почуття провини. Рецептом яблучного десерту без цукру поділилась українська співачка Ольга Цибульська, пише 24 Канал. Читайте також Неперевершена досконалість: яблучний штрудель як з віденської кав'ярні Як приготувати корисний яблучний десерт без цукру? Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 6 Інгредієнти:

– 150 грамів яблучного пюре;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки какао;

– 3 столові ложки рисового борошна;

– натертий гіркий шоколад;

– ягоди для прикраси. Як спекти такий пиріг: дивіться відео Приготування: Змішайте пюре з яйцями. Додайте какао та рисове борошно. Посипте шоколадом.

Все перемішайте і вилийте у форму. Запікайте 15 хвилин за температури 180 градусів.

Прикрасьте ягодами зверху та заваріть чай. Смачного! До слова, найпопулярніший варіант сезонної випічки – яблучна шарлотка, що просто тане в роті.