Забудьте про духовку: як приготувати оксамитовий яблучний мус усього з кількох інгредієнтів

Легкий яблучний мус без духовки, борошна й желатину – це той випадок, коли кілька доступних інгредієнтів перетворюються на ніжний десерт із кремовою текстурою.

Яблучний мус виходить ніжним і тримає форму без желатину завдяки самій фруктовій основі. У цьому рецепті все просто: кілька доступних інгредієнтів, мінімум кроків і десерт, який не потребує духовки. Як принотувати яблучний мус? Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 3 яблука;

– 200 мілілітрів води;

– 100 грамів цукру;

– екстракт ванілі;

– 80 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 250 мілілітрів вершків;

– 80 грамів цукрової пудри;

– кориця для декору. Приготування: Очистіть яблука, наріжте шматочками, додайте воду і перебийте блендером до однорідної маси. Перелийте суміш у каструлю, всипте цукор і додайте трохи ванільного екстракту. Добре перемішайте. Додайте кукурудзяний крохмаль і ще раз ретельно перемішайте. Проваріть яблучну масу до стану пюре та загущення. Перекладіть основу в миску, накрийте харчовою плівкою в контакт і залиште охолоджуватись. Окремо збийте вершки з цукровою пудрою до ніжної пишної кремової маси. Змішайте охолоджену яблучну основу зі збитими вершками. Розкладіть готовий мус у формочки для десертів через кондитерський мішок і поставте охолоджуватися. Перед подачею посипте десерт корицею.