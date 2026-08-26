26 серпня, 16:13
Забудьте про духовку: як приготувати оксамитовий яблучний мус усього з кількох інгредієнтів
Легкий яблучний мус без духовки, борошна й желатину – це той випадок, коли кілька доступних інгредієнтів перетворюються на ніжний десерт із кремовою текстурою.
Яблучний мус виходить ніжним і тримає форму без желатину завдяки самій фруктовій основі. У цьому рецепті все просто: кілька доступних інгредієнтів, мінімум кроків і десерт, який не потребує духовки.
Як принотувати яблучний мус?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 яблука;
– 200 мілілітрів води;
– 100 грамів цукру;
– екстракт ванілі;
– 80 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 250 мілілітрів вершків;
– 80 грамів цукрової пудри;
– кориця для декору.
Приготування:
- Очистіть яблука, наріжте шматочками, додайте воду і перебийте блендером до однорідної маси.
- Перелийте суміш у каструлю, всипте цукор і додайте трохи ванільного екстракту. Добре перемішайте.
- Додайте кукурудзяний крохмаль і ще раз ретельно перемішайте.
- Проваріть яблучну масу до стану пюре та загущення.
- Перекладіть основу в миску, накрийте харчовою плівкою в контакт і залиште охолоджуватись.
- Окремо збийте вершки з цукровою пудрою до ніжної пишної кремової маси.
- Змішайте охолоджену яблучну основу зі збитими вершками.
- Розкладіть готовий мус у формочки для десертів через кондитерський мішок і поставте охолоджуватися.
- Перед подачею посипте десерт корицею.