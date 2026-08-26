Новини Смачно Випічка і десерти Забудьте про духовку: як приготувати оксамитовий яблучний мус усього з кількох інгредієнтів
26 серпня, 16:13
2

Забудьте про духовку: як приготувати оксамитовий яблучний мус усього з кількох інгредієнтів

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Легкий яблучний мус без духовки, борошна й желатину – це той випадок, коли кілька доступних інгредієнтів перетворюються на ніжний десерт із кремовою текстурою.

Яблучний мус виходить ніжним і тримає форму без желатину завдяки самій фруктовій основі. У цьому рецепті все просто: кілька доступних інгредієнтів, мінімум кроків і десерт, який не потребує духовки.

Як принотувати яблучний мус?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 3 яблука; 
– 200 мілілітрів води; 
– 100 грамів цукру; 
– екстракт ванілі; 
– 80 грамів кукурудзяного крохмалю; 
– 250 мілілітрів вершків; 
– 80 грамів цукрової пудри; 
– кориця для декору.

Приготування:

  1. Очистіть яблука, наріжте шматочками, додайте воду і перебийте блендером до однорідної маси.
  2. Перелийте суміш у каструлю, всипте цукор і додайте трохи ванільного екстракту. Добре перемішайте.
  3. Додайте кукурудзяний крохмаль і ще раз ретельно перемішайте.
  4. Проваріть яблучну масу до стану пюре та загущення.
  5. Перекладіть основу в миску, накрийте харчовою плівкою в контакт і залиште охолоджуватись.
  6. Окремо збийте вершки з цукровою пудрою до ніжної пишної кремової маси.
  7. Змішайте охолоджену яблучну основу зі збитими вершками.
  8. Розкладіть готовий мус у формочки для десертів через кондитерський мішок і поставте охолоджуватися.
  9. Перед подачею посипте десерт корицею.

Пов'язані теми:

Випічка і десерти