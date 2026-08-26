Яблучний мус виходить ніжним і тримає форму без желатину завдяки самій фруктовій основі. У цьому рецепті все просто: кілька доступних інгредієнтів, мінімум кроків і десерт, який не потребує духовки.

Як принотувати яблучний мус?

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 яблука;

– 200 мілілітрів води;

– 100 грамів цукру;

– екстракт ванілі;

– 80 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 250 мілілітрів вершків;

– 80 грамів цукрової пудри;

– кориця для декору.

Приготування: