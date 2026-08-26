Яблочный мусс получается нежным и держит форму без желатина благодаря самой фруктовой основе. В этом рецепте все просто: несколько доступных ингредиентов, минимум шагов и десерт, для которого не нужна духовка.

Как приготовить яблочный мусс?

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 яблока;

– 200 миллилитров воды;

– 100 грамм сахара;

– ванильный экстракт;

– 80 граммов кукурузного крахмала;

– 250 миллилитров сливок;

– 80 граммов сахарной пудры;

– корица для украшения.

Приготовление: