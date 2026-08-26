Яблочный мусс получается нежным и держит форму без желатина благодаря самой фруктовой основе. В этом рецепте все просто: несколько доступных ингредиентов, минимум шагов и десерт, для которого не нужна духовка.
Как приготовить яблочный мусс?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 яблока;
– 200 миллилитров воды;
– 100 грамм сахара;
– ванильный экстракт;
– 80 граммов кукурузного крахмала;
– 250 миллилитров сливок;
– 80 граммов сахарной пудры;
– корица для украшения.
Приготовление:
- Очистите яблоки, нарежьте кусочками, добавьте воду и взбейте блендером до однородной массы.
- Перелейте смесь в кастрюлю, всыпьте сахар и добавьте немного ванильного экстракта. Хорошо перемешайте.
- Добавьте кукурузный крахмал и еще раз тщательно перемешайте.
- Проварите яблочную массу до состояния пюре и загустения.
- Переложите основу в миску, накройте пищевой пленкой вплотную и оставьте остывать.
- Отдельно взбейте сливки с сахарной пудрой до получения нежной, пышной кремообразной массы.
- Смешайте охлажденную яблочную основу со взбитыми сливками.
- Разложите готовый мусс в формочки для десертов через кондитерский мешок и поставьте охлаждаться.
- Перед подачей посыпьте десерт корицей.