Шкаралупа злетить за одну секунду: кулінарний трюк із вареним яйцем, про який мовчать шефи
Після варіння яйця часто опиняються не в тарілці, а у смітнику разом зі шматками шкаралупи, які відриваються з білком. Саме тому простий рух із прокочуванням по рівній поверхні та коротке охолодження в крижаній воді можуть суттєво полегшити життя на кухні.
Після варіння яйце ще можна зіпсувати – якщо спробувати очистити його занадто рано або без підготовки. Але є простий спосіб, який допомагає шкаралупі відділятися значно легше, розповідає 24 Канал.
Як правильно і легко почистити варене яйце?
Секрет – у двох рухах. Спершу яйце треба злегка прокотити по рівній поверхні, а потім ненадовго занурити в крижану воду. Саме цей прийом часто рятує, коли шкаралупа відривається разом із білком.
Як пояснюють науковці, справа не лише в зручності, а й у будові самого яйця. Шкаралупа – це не суцільна "броня", а багатошарова структура з карбонату кальцію, під якою є окрема білкова мембрана. Коли яйце охолоджують після варіння, вміст усередині стискається, і між білком та мембраною з’являється кращий проміжок для очищення.
Легкий спосіб почистити варені яйця / Фото Pixabay
Чому допомагає прокочування яйця
Прокочування по твердій поверхні розбиває шкаралупу на дрібні тріщини. Завдяки цьому вона тріскається рівномірніше, а не великими гострими шматками, які потім міцно чіпляються до білка.
Коли шкаралупа вже добре пошкоджена, мембрана легше відходить від поверхні яйця. У результаті очищення займає менше часу і не перетворюється на боротьбу за кожен шматок білка.
Навіщо потрібна крижана вода
Після варіння яйце ще деякий час "доготовується" від власного тепла. Саме тому його радять одразу покласти у воду з льодом приблизно на п’ять хвилин.
Різке охолодження зупиняє подальше приготування і допомагає шкаралупі відділятися простіше. Якщо цей крок пропустити, жовток швидко стане сухішим, а очищення – складнішим.