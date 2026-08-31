Кисломолочний сир залишається одним із найпопулярніших продуктів у щоденному раціоні завдяки високому вмісту білка та кальцію. Проте на полицях супермаркетів під виглядом якісного товару нерідко трапляються фальсифікати, де для здешевлення собівартості виробники додають крохмаль, хімічні загусники або рослинні жири.

Перевірити якість купленого сиру можна самостійно за допомогою двох простих і швидких домашніх експериментів. Кілька хвилин – і недобросовісні виробники ніколи вас не обмануть, розповідає 24 Канал.

Тест йодом: шукаємо прихований крохмаль

Крохмаль додають до маси для штучного збільшення ваги та утримання зайвої вологи. Щоб провести тест, покладіть невелику грудочку сиру на тарілку та капніть на неї 1 – 2 краплі звичайного аптечного йоду.

Натуральний продукт збереже природний жовто-коричневий відтінок самого йоду. А от підробка із домішками миттєво або впродовж хвилини забарвиться у синій, фіолетовий або темно-сірий колір.

Така реакція є прямим доказом наявності в складі крохмалю чи борошна, які взаємодіють з йодом.

Легкий тест на якість сиру / Фото Pexels

Тест окропом: перевірка на рослинні жири та клейкість білка

Гаряча вода допомагає оцінити поведінку молочного білка під впливом високої температури. Для цього розмішайте чайну ложку сиру у склянці зі свіжим окропом.

Якщо сир справжній, то молочний білок (казеїн) згортається у щільні еластичні грудочки й осідає на дно склянки або збивається в єдиний щільний тягучий згусток. Сама вода при цьому залишається прозорою або злегка каламутною.

Фальсифікат поводиться інакше. Якщо у складі є пальмова олія, трансжири або сторонні стабілізатори, маса майже повністю розпадається на пластівці, вода стає каламутно-білою, а на поверхні рідини утворюється масляниста жирна плівка чи плями.