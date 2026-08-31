Перевірити якість купленого сиру можна самостійно за допомогою двох простих і швидких домашніх експериментів. Кілька хвилин – і недобросовісні виробники ніколи вас не обмануть, розповідає 24 Канал.

Тест йодом: шукаємо прихований крохмаль

Крохмаль додають до маси для штучного збільшення ваги та утримання зайвої вологи. Щоб провести тест, покладіть невелику грудочку сиру на тарілку та капніть на неї 1 – 2 краплі звичайного аптечного йоду.

Натуральний продукт збереже природний жовто-коричневий відтінок самого йоду. А от підробка із домішками миттєво або впродовж хвилини забарвиться у синій, фіолетовий або темно-сірий колір.

Така реакція є прямим доказом наявності в складі крохмалю чи борошна, які взаємодіють з йодом.

Легкий тест на якість сиру / Фото Pexels

Тест окропом: перевірка на рослинні жири та клейкість білка

Гаряча вода допомагає оцінити поведінку молочного білка під впливом високої температури. Для цього розмішайте чайну ложку сиру у склянці зі свіжим окропом.

Якщо сир справжній, то молочний білок (казеїн) згортається у щільні еластичні грудочки й осідає на дно склянки або збивається в єдиний щільний тягучий згусток. Сама вода при цьому залишається прозорою або злегка каламутною.

Фальсифікат поводиться інакше. Якщо у складі є пальмова олія, трансжири або сторонні стабілізатори, маса майже повністю розпадається на пластівці, вода стає каламутно-білою, а на поверхні рідини утворюється масляниста жирна плівка чи плями.