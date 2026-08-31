Проверить качество купленного сыра можно самостоятельно с помощью двух простых и быстрых домашних экспериментов. Всего несколько минут – и недобросовестные производители никогда вас не обманут, сообщает 24 Канал.

Тест с йодом: ищем скрытый крахмал

Крахмал добавляют в массу для искусственного увеличения веса и удержания лишней влаги. Чтобы провести тест, положите небольшой комочек сыра на тарелку и капните на него 1 – 2 капли обычного аптечного йода.

Натуральный продукт сохранит естественный желто-коричневый оттенок самого йода. А вот подделка с примесями мгновенно или в течение минуты окрасится в синий, фиолетовый или темно-серый цвет.

Такая реакция является прямым доказательством наличия в составе крахмала или муки, которые вступают во взаимодействие с йодом.

Простой тест на качество сыра / Фото Pexels

Тест с кипятком: проверка на растительные жиры и клейкость белка

Горячая вода помогает оценить поведение молочного белка под воздействием высокой температуры. Для этого размешайте чайную ложку творога в стакане со свежим кипятком.

Если сыр настоящий, то молочный белок (казеин) сворачивается в плотные эластичные комочки и оседает на дно стакана или сбивается в единый плотный тягучий сгусток. Сама вода при этом остается прозрачной или слегка мутной.

Фальсификат ведет себя иначе. Если в составе есть пальмовое масло, трансжиры или посторонние стабилизаторы, масса почти полностью распадается на хлопья, вода становится мутно-белой, а на поверхности жидкости образуется маслянистая жирная пленка или пятна.